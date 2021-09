Pluies record et violents orages: La France noyée

Des orages violents, des fortes pluies et des inondations ont touché plusieurs départements français, dont le Gard qui a été placé en vigilance rouge ce mardi 14 septembre. De nombreuses images montrent le déchaînement de la nature.

Des intempéries dantesques ont frappé au moins 12 départements français, qui ont été placés en vigilance orange pour risques de pluie-inondation, orages ou encore des crues. Parmi eux figure le Gard, en vigilance rouge pendant quelques heures ce mardi 14 septembre, inondé suite a un épisode orageux couplé avec de fortes pluies.

De nombreuses images et vidéos sont apparues sur les réseaux sociaux qui illustrent une situation difficile et dangereuse dans les différentes villes du département. On peut y voir des vents forts et des voitures a moitié inondées dans les rues.

Beaucoup d’autoroutes ont été bloquées, y compris l’A9, ou bouchonnées suite a de fortes pluies empêchant les véhicules de passer rapidement.

En raison des intempéries dangereuses, la préfète du Gard a prononcé la fermeture des établissements scolaires et centres de loisirs dans le département pour mercredi 15 septembre.

En outre, la circulation ferroviaire entre Nîmes et Montpellier restait interrompue jusqu’en début de soirée.