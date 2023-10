Que sait-on du Covid de la vache qui se répand en France?

Un virus, dont les symptômes sont semblables à ceux du Covid-19, se répand comme une traînée de poudre dans le Sud-Ouest de la France chez les bovins.

Les premiers foyers du Covid de la vache ont été détectés en septembre dans le sud de la France. Un mois plus tard, le 12 octobre, 453 foyers de la maladie sont recensés dans le Sud-Ouest. Plus précisément dans les Pyrénées-Atlantiques, les Hautes-Pyrénées, la Haute-Garonne, le Gers, les Landes et l’Ariège. Une progression rapide qui inquiète les éleveurs et interpelle les autres de par son nom.

Le vrai nom du Covid de la vache est en fait maladie hémorragique épizootique (MHE). Cette maladie infectieuse est “due à un virus (et) est transmise exclusivement par des moucherons du genre Culicoïdes, les mêmes que ceux de la fièvre catarrhale ovine (FCO)”, explique le ministère de l’Agriculture sur son site. Les petits moucherons sont ainsi les principaux vecteurs de la maladie.

Des symptômes proches

D’où lui vient ce surnom s’il n’y a pas de rapport avec le coronavirus? Les Espagnols sont les premiers à l’avoir utilisé, après l’apparition de la maladie en Europe continentale à la fin octobre 2022. L’expression “Covid de las vacas” est apparue pour désigner le virus responsable de la maladie, probablement à cause des symptômes qu’il provoque, proches de ceux du Covid-19. Ils se manifestent par une fièvre, des difficultés respiratoires, un museau qui coule et éventuellement une boiterie chez les bovins et les cervidés. Les moutons, les chèvres et les camélidés peuvent en revanche être infectés sans avoir de symptômes, tout comme les asymptomatiques du Covid-19.

La maladie peut aussi provoquer une hémorragie interne dans certains cas, précise France 3. Un symptôme sévère qui peut conduire dans de rares cas à la mort. “Dans les élevages infectés, le nombre d’animaux atteint est inférieur à 3%. La mortalité constatée reste par ailleurs très faible (inférieure à 0,1%)”, écrit le ministère. Pour l’heure, aucun vaccin n’existe contre la maladie et le traitement consiste à soigner les symptômes.

Source: Agences