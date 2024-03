Rapatriement à partir du Caire de 45 enfants palestiniens et 6 Algériens blessés

Quarante-cinq (45) enfants palestiniens et six (6) Algériens blessés ont été rapatriés jeudi soir à partir de l’aéroport du Caire (Egypte), à bord de deux avions médicalement équipés des forces aériennes algériennes, pour une prise en charge au niveau des hôpitaux militaires et cercles de l’Armée en Algérie, et ce en exécution de l’initiative du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune.

L’initiative du président de la République vise à prendre en charge 450 enfants palestiniens blessés pour bénéficier de soins, suite aux blessures et aux traumatismes dus aux bombardements sionistes barbares ayant ciblé des civils palestiniens dans la bande de Ghaza.

A cet effet, tous les moyens ont été mobilisés pour la réussite de cette opération à caractère humanitaire, qui sera suivie d’opérations d’évacuation ultérieures au profit d’autres catégories de blessés, notamment ceux amputés de leurs membres, ce qui témoigne clairement du soutien inconditionnel de l’Algérie au peuple palestinien frère dans cette dure épreuve qu’il traverse.

Par ailleurs, l’Algérie poursuit ses efforts incessants pour prendre en charge le rapatriement des ressortissants algériens bloqués dans la bande de Ghaza, en dépit des difficultés et des entraves rencontrées, et ce en coopération avec les autorités égyptiennes, le Croissant-Rouge palestinien, et le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) .