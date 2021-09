Royaume Uni: Des visas temporaires pour les chauffeurs routiers étrangers

Le gouvernement britannique envisage d’assouplir temporairement les règles relatives aux visas, ont rapporté samedi plusieurs médias. Une décision destinée a attirer des chauffeurs routiers étrangers alors que le pays est touché par la pénurie.

Le gouvernement britannique cherche une solution car la pénurie augmente au Royaume-Uni et affecte désormais les carburants. Selon certains médias britanniques, il s’apprête a assouplir temporairement les règles de visa pour les chauffeurs routiers étrangers.

Selon les médias, l’administration de Boris Johnson délivrera jusqu’a 5 000 visas temporaires a court terme face a une pénurie estimée de 100 000 chauffeurs de poids lourds étrangers causée conjointement par une pandémie et le Brexit.

Cette décision représentera un visage parfait pour le Premier ministre. Le gouvernement a plaidé a plusieurs reprises pour la nécessité de resserrer les règles d’immigration post-Brexit et de mettre fin a la dépendance de la Grande-Bretagne a l’égard de la Grande-Bretagne. Travailleurs etrangers.

Depuis plusieurs jours, la pénurie provoquée par une pénurie de chauffeurs affecte non seulement le secteur agro-alimentaire, mais désormais le secteur de l’énergie, avec plusieurs stations-service fermées. Une énorme ligne s’approche de l’extérieur de la pompe a essence. La-bas, les Britanniques, qui ignorent le gouvernement, veulent un stock de carburant serein.

“Je veux juste faire le plein pour aller travailler. Les gens sont pleins de jerrycans, c’est ridicule”, déplore le chauffeur de 56 ans Mike Davey, qui attend depuis plus de 30 minutes pour conduire. .. Une station-service dans le Kent, au sud-est de Londres.

Downing Street a fait face a une augmentation des files d’attente vendredi, et le gouvernement a déclaré qu’il “envisageait des mesures temporaires pour éviter des problèmes imminents”. Toute mesure était “très strictement limitée dans le temps”, a souligné le porte-parole du Premier ministre et réaffirmé que le pays disposait de “stocks de carburant suffisants” et “pas de pénurie”.

En fait, certains appels ont été lancés pour aider a distribuer de l’essence ou a déployer des soldats pour faire face a la partie non traitée d’une demande de permis de conduire de gros véhicule qui a gonflé pendant une pandémie.