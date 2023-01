SG de la CAF: «Les stades qui abriteront le CHAN-2022 sont de classe mondiale»

Le secrétaire général de la Confédération africaine de football (CAF), Véron Mosengo-Omba, a qualifié les quatre stades algériens qui abriteront le Championnat d’Afrique des nations (13 janvier – 4 février) d’infrastructures de «classe mondiale», assurant que cette «qualité» devrait contribuer à «l’amélioration du niveau de jeu» et à «la réussite de l’événement» en général.

«J’ai démarré ma visite d’inspection à Oran, avant de me rendre à Constantine, puis à Annaba et partout où je suis allé, le constat a été le même : des infrastructures de classe mondiale, aussi bien en termes de stades, de vestiaires et d’hôtels. Tout est fin prêt pour accueillir le CHAN» a-t-il rassuré en conférence de presse, mercredi à Alger.

L’émissaire de la CAF a tenu à mettre l’accent sur «l’accueil chaleureux» qui lui a été réservé dans chacune des villes où il s’est rendu, considérant que «l’hospitalité du peuple algérien jouera, elle aussi, un rôle important dans la réussite de l’évènement».

Mosengo-Omba a rappelé au passage que pour la première fois dans un CHAN, la technologie de la vidéo assistance à l’arbitrage sera présente dans chaque match, grâce notamment au nombre important de caméras qui seront utilisées.

«Pour le match d’ouverture Algérie – Libye, la couverture sera assurée par 28 caméras, soit le double du nombre habituel, qui était de seulement 14 caméras» a-t-il souligné.

De son côté, le Directeur du comité d’organisation local, Rachid Oukali a annoncé que les billets d’accès au stade Nelson Mandela de Baraki pour le match d’ouverture Algérie – Libye «ont tous été écoulés», faisant que les gradins «seront archicombles» pour assister à la première sortie des Verts dans ce CHAN, a-t-il anticipé.

«La navette vers le stade de Baraki sera assurée à partir de huit endroits différents, dont El Harrach, Bir Touta, Ben Omar, les Sablettes, Zéralda et le stade du 5-Juillet. Les supporters pourront y laisser leurs voitures et prendre le bus, qui les déposera juste devant le stade, avant de leur assurer le même trajet au retour, après la fin de la rencontre» a-t-il rassuré.

Autre fait inédit lors de ce CHAN 2022, l’interdiction du tabac dans les tribunes. «Ce sera une compétition non-fumeur» a annoncé Oukali, tout en rassurant les spectateurs concernant la nourriture et les boissons.

«Ce n’est pas la peine de venir au stade avec des aliments préalablement achetés. Il y aura 42 buvettes et point de vente à l’intérieur du stade et ils seront à l’entière disposition des spectateurs» a-t-il conclu.