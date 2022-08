Sonatrach: Décès de Houdhaifia Saidi, victime de l’incendie de la zone industrielle de Skikda

Le Groupe Sonatrach a annoncé, mardi, dans un communiqué publié sur sa page officielle Facebook, le décès ce matin de M. Houdhaifa Saidi, victime de l’incendie qui s’est déclaré, hier lundi, dans la zone industrielle de Skikda.

« C’est avec une profonde affliction que le Groupe Sonatrach a appris le décès de M. Houdhaifa Saidi, suite a l’incendie qui s’est déclaré au cours d’une d’opération de ravitaillement en Xylène d’un camion au niveau de la station de ravitaillement de la raffinerie RA1K », lit-on dans ledit communiqué qui précise que le jeune homme «

défunt était un contractuel d’entreprise de sous-traitance ».

Au nom de tout le personnel de Sonatrach, le Pd-g du groupe, M. Toufik Hakkar, a présenté ses condoléances a la famille du défunt, priant Allah Tout-Puissant d’accorder au défunt Sa sainte miséricorde et de l’accueillir en Son vaste paradis et de prêter a ses proches patience et réconfort. « A Allah nous appartenons, a Lui nous retournons », ajoute la même source.