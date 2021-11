Tebboune ordonne la cessation du contrat de gaz entre Sonatrach et l’Office marocain ONEE

Le président de la République Abdelmadjid Tebboune a ordonné, dimanche, la cessation des relations commerciales entre Sonatrach et l’Office marocain de l’électricité et de l’eau potable (ONEE) et le non renouvellement de l’accord qui expire dès ce dimanche a minuit.

“Au regard des pratiques a caractère hostile du Royaume marocain a l’égard de l’Algérie, des pratiques qui portent atteinte a l’unité nationale et après consultation du Premier ministre, ministre des Finances, du ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale a l’étranger, du ministre de l’Energie et des Mines, le président de la République a donné des instructions a la société nationale Sonatrach a l’effet de cesser toute relation commerciale avec la société marocaine et de ne pas renouveler ledit contrat”, a indiqué un communiqué de la présidence de la République.

Ce contrat d’exploitation, qui assurait le transport du gaz naturel algérien vers l’Espagne, via le Maroc, expire ce dimanche a minuit, et l’Algérie continuera a honorer ses engagements avec son partenaire espagnol, a travers le gazoduc Medgaz et l’utilisation de méthaniers.

L’arrêt de l’exploitation du GME, qui acheminait autour de 10 milliards de mètres cubes (m3) par an de gaz produit a Hassi R’mel vers l’Espagne, n’aura pas d’incidence sur les volumes destinés a la péninsule ibérique grace a l’augmentation des capacités de production du Medgaz reliant BéniSaf (Ain Témouchent) a Almeria en Espagne, qui passeront de 8 a 10,5 milliards m3 par an avant la fin de l’année.

“Nous avons convenu avec les amis espagnols de les approvisionner en gaz naturel exclusivement via le gazoduc Medgaz”, avait récemment déclaré le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, précisant qu’en cas d’imprévus, “l’approvisionnement se fera a bord de méthaniers”.

Ainsi, le Maroc ne sera pas approvisionné en gaz algérien a compter de ce dimanche 31 octobre 2021, date de l’expiration du contrat liant Sonatrach a l’office marocain ONEE.