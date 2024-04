Tizi-Ouzou : 4 personnes bloquées par la neige secourues par la protection civile

Quatre personnes bloquées par la neige ont été secourues jeudi après-midi par les éléments de la protection civile, sur la route nationale n 33 reliant les wilayas de Tizi-Ouzou et Bouira, a-t-on appris de ce corps de secours et d’intervention.

Les quatre personnes étaient à bord de deux véhicules bloqués surpris par la neige qui est tombée sur les hauteurs de la wilaya durant la journée de jeudi.

Plusieurs axes routiers, notamment, ceux situés en pleine montagne et reliant les deux wilayas de Tizi-Ouzou et Bouira, à l’exemple de la RN 15, la RN 30, la RN 33 sont fermées a la circulation à cause des quantités de neige qui sont tombées, a, par ailleurs, indiqué le commandement local de la gendarmerie nationale.

D’autres axes, à l’instar du CW 100 reliant les communes de Ouadhias et Béni Douala sont, également, obstrués par des éboulements, a ajouté la même source qui a appelé les conducteurs à plus de vigilance sur la route a cause des conditions climatiques.