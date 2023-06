Trois (3) morts et 40 blessés dans un accident de la route à M’sila

Trois personnes ont trouvé la mort et 40 autres ont été blessées dans un accident de la route survenu samedi matin dans la commune de Benzouh, dans la wilaya de M’sila, a indiqué la Protection civile de la wilaya.

L’accident s’est produit sur l’axe de la RN 8 au lieu-dit Kharmam relevant de la commune de Benzouh, suite à une collision entre un véhicule touristique et un autobus assurant le transport entre Alger et Biskra, a précisé la même source.

Les victimes ont été transférées vers l’hôpital de Boussaâda, selon la même source qui a souligné que sept ambulances et un camion ont été mobilisés en plus d’un effectif important composé de Sapeurs-pompiers et d’officiers de ce corps constitué.

A signaler que le wali de M’sila Abdelkader Djellaoui s’est rendu à l’hôpital de Boussaâda pour s’enquérir de l’état de santé des blessés.

Une enquête a été ouverte par les services de sécurité compétents pour déterminer les causes exactes de l’accident.