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Un incendie déclaré au siège du ministère de l’Education nationale

Echoroukonline
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Un incendie déclaré au siège du ministère de l’Education nationale

Les services de la Protection civile ont annoncé, mardi soir, le déclenchement d’un incendie au deuxième étage du siège du ministère de l’Éducation nationale, situé dans la commune d’El Mouradia à Alger.

La Direction générale de la Protection civile a confirmé dans un communiqué officiel le déclenchement des opérations, mobilisant des moyens importants : six camions de pompiers, deux camions-échelles mécaniques, deux ambulances et une équipe spécialisée dans les interventions sur sites accidentés.

وزارة التربية

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