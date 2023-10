Une correspondante de CNN s’excuse d’avoir diffusé des informations erronées sur la décapitation d’enfants

Sara Sidner, correspondante de CNN, a présenté des excuses après avoir affirmé que le Hamas avait décapité des bébés dans les colonies de l’occupation israélienne.

Lors d’une émission en direct, il a été rapporté que le bureau du Premier ministre d’occupation israélien avait confirmé des cas de bébés et de jeunes enfants ayant eu la tête décapitée à la suite des attaques du Hamas à Kfar Aza ce week-end.

Cependant, le gouvernement d’occupation israélien a précisé plus tard qu’il ne pouvait pas confirmer de tels incidents.

Sara Sidner a exprimé ses regrets en disant: “Je devais être plus prudente avec mes mots et je suis désolée.”

Yesterday the Israeli Prime Minister’s office said that it had confirmed Hamas beheaded babies & children while we were live on the air. The Israeli government now says today it CANNOT confirm babies were beheaded. I needed to be more careful with my words and I am sorry. https://t.co/Yrc68znS1S

