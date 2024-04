Une maison à vendre à 1 euro seulement!

Pour favoriser la rénovation des maisons du centre-ville et attirer de nouveaux habitants, la commune de Saint-Amand-Montrond, dans le département du Cher en France, s’est lancée dans la vente d’une maison à un euro, après une première opération similaire réalisée en 2021.

“Ce dispositif a pour objectif d’encourager la rénovation du bâti ancien, de réduire le nombre de logements vacants et surtout de revitaliser le centre-ville”, a confié à Ouest-France l’adjoint en charge de l’Urbanisme, Francis Blondieau, selon BFMTV.

L’appel à candidatures a été lancé le 1er avril. Depuis, 67 personnes ont déjà manifesté leur intérêt pour cette maison située dans le centre-ville de la commune, selon la municipalité. Son véritable prix se situerait autour de 30.000 euros.

127.800 euros de travaux

Abandonnée depuis plus de 12 ans, l’habitation d’environ 77 m2, répartis sur deux niveaux, comprend une cuisine, une pièce de vie et des toilettes au rez-de-chaussée, ainsi que deux chambres et une salle de bains à l’étage. Le bien dispose également d’une cour d’environ 13 m2 et d’un garage de 16 m2.

S’il faudra débourser un euros seulement pour acquérir cette habitation, les frais de notaires sont de leur côté estimés à 2.500 euros. Surtout, l’achat de cette maison est conditionné à la réalisation de travaux, estimés cette fois-ci à 127.800 euros, s’ils sont intégralement effectués par des entreprises du bâtiment.