Voici le nombre d’inscrits et de bénéficiaires de l’allocation chômage 

Le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale a dévoilé un nouveau chiffre sur le nombre d’inscrits et des bénéficiaires de l’allocation chômage.

Devant les députés, le ministre Youcef Cherfa a indiqué lundi que quelque 1,9 million de demandes d’allocation ont été enregistrées du 24 février au jeudi dernier, dont 1,4 million ont reçu un avis favorable.

Cherfa a également affirmé que l’Etat déploie des efforts colossaux afin d’accompagner les chômeurs dont “un budget supplémentaire de 300 milliards de dinars est prévu dans la loi de finances complémentaire pour prendre en charge le plus grand nombre possible de demandeurs d’emploi”.

Pour ce qui est des veuves et orphelins, le même responsable a expliqué que “sur ordre du président de la République, un décret exécutif est en cours d’élaboration pour permettre aux veuves et orphelins percevant moins de 13 000 dinars mensuel de bénéficier de l’allocation chômage”.

ANEM: avis important aux demandeurs d’emploi

L’Agence nationale de l’emploi (ANEM) a indiqué ,mardi dans un communiqué, que les cartes des demandeurs d’emploi inscrits au fichier de l’agence seront automatiquement renouvelées lorsque leur date d’expiration arrive a terme.

Ainsi, l’ANEM tient a informer ces demandeurs d’emploi dont la carte d’inscription expirera entre le 6 et le 30 juin courant que le renouvellement se fera de manière automatique, tout en les invitant a ne pas se déplacer auprès de ses annexes.

Vers l’élargissement de la liste des bénéficiaires de l’allocation chômage

Le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale a révélé que la liste des attributaires de l’allocation chômage devrait être élargie pour toucher exceptionnellement les orphelins percevant une partie de la pension de l’un de leurs parents décédé.

Youcef Chorfa a expliqué que “le projet est en étude et il sera finalisé prochainement”.

Interrogé a l’APN sur la possibilité d’élargir la liste des bénéficiaires de ladite allocation pour toucher les 40 a 50 ans, Chorfa a précisé que le projet nécessitait du temps pour être étudié ainsi que toutes les propositions, y compris les personnes ayant bénéficié d’une assurance sociale pendant une courte durée.

Pour ce qui est du retour a la retraite anticipée, le membre du gouvernement a affirmé que la question était intimement liée a la relance économique et au renforcement de la base d’emploi en Algérie.

Et le ministre d’expliquer: “le dossier de la retraite anticipée n’est pas a l’ordre du jour d’autant plus qu’on est loin des normes internationales. Celles-ci prévoient en effet cinq (5) cotisants pour un retraité ce qui n’est pas le cas chez nous car on est a 2 seulement pour un retraité”.

Asma Behlouli / Traduit par: Moussa. K.

ANEM: l’allocation chômage du mois d’avril est versée

L’Agence Nationale de l’Emploi (ANEM) a annoncé jeudi que l’allocation chômage du mois d’avril a bel et bien été versée.

Dans un communiqué publié sur sa page facebook, “l’ANEM a tenu a informer les attributaires de l’allocation chômage que celle-ci ait été versée”.

Ainsi, “elle invite l’ensemble des bénéficiaires a se rapprocher des bureaux de poste pour la retirer”.

Allocation chômage: voici le nombre de dossiers acceptés jusqu’au 18 avril

Le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale, Youcef Cherfa a fait état, jeudi, de l’acceptation jusqu’au 18 avril de plus de 900.000 dossiers, sur un total de 1.501.799 inscrits sur la plateforme électronique en vue de bénéficier de l’allocation chômage.

Passant en revue l’état et les perspectives du secteur devant la Commission de la santé, des affaires sociales, du travail et de la formation professionnelle a l’Assemblée populaire nationale (APN), le ministre a précisé que “sur 1.501.799 inscrits sur la plateforme électronique pour bénéficier de l’allocation chômage, 917.125 dossiers ont été acceptés jusqu’au 18 avril 2022”.

Cherfa a rappelé que cette catégorie bénéficiera de la carte Chifa et d’une couverture sociale, annonçant a cette occasion “la distribution, ce jour, de plus de 5.000 cartes Chifa” aux bénéficiaires de l’allocation chômage.

Par ailleurs, pas moins de “186.957 affiliés au dispositif d’aide a l’insertion professionnelle (DAIP), ont été intégrés dans des emplois permanents au 15 avril courant”, a-t-il assuré, indiquant que “le nombre des bénéficiaires de l’insertion atteindra bientôt 232.671 travailleurs sur un total de 326.181 jeunes concernés, soit un taux de 71%”.

Dans le même contexte, le ministre a fait part de la création d’une nomenclature nationale des professions et des emplois, laquelle servira “d’outil de référence” pour organiser le marché du travail et orienter les systèmes de formation en vue de fournir “une main-d’œuvre qualifiée qui répond aux besoins du marché du travail”.

Le secteur de l’emploi veillera a la généralisation de cet outil au reste des secteurs une fois le texte réglementaire afférent, actuellement au niveau du Secrétariat général du gouvernement (SGG), publié dans le journal officiel, a soutenu Cherfa.

S’agissant du dossier de l’emploi dans le Sud, le ministre a fait état de la mise en place d’une commission intersectorielle, supervisée par le secteur du Travail, laquelle se charge du traitement “

de la problématique de l’emploi dans les wilayas du Sud et de la recherche des solutions pratiques répondant aux aspirations des jeunes demandeurs d’emploi”, soulignant que le secteur envisage de prendre de nouvelles mesures, en coordination et en concertation avec les secteurs concernés, afin de prendre en charge les offres d’emploi.

A ce titre, il a affirmé que le secteur a procédé a la révision de la circulaire interministérielle de 2017, relative aux procédures de sélection et de recrutement de la main d’œuvre, et au renforcement de la formation par l’apprentissage, afin de mettre a jour et rattraper les insuffisances enregistrées.

En ce qui concerne la représentativité syndicale, le ministre a indiqué que son secteur a révisé la circulaire du 19 mai 1999, relative a la représentativité des organisations syndicales pour “identifier le nombre exact adhérents au sein de ces organisations, de leurs organismes employeurs et de leur lieu de travail”.

Et d’ajouter que “la prolongation des délais de déclaration des éléments permettant d’apprécier leur représentativité jusqu’au 30 avril 2022 au lieu de la date limite légale du 31 mars de chaque année”, visait a “permettre aux syndicats de s’adapter a ce mode de déclaration électronique”.

ANEM: avis a l’attention des bénéficiaires de l’allocation chômage

L’Agence Nationale de l’Emploi (ANEM) invite tous les bénéficiaires de l’allocation chômage a se rapprocher de ses services afin d’obtenir la carte “Chifa”.

“Il appartient a tous les bénéficiaires de l’allocation chômage de joindre a leurs dossiers déposés auprès des annexes locales de l’ANEM deux photos d’identité sur fond blanc”, lit-on dans la note de l’ANEM. Celle-ci précise que les deux photos concernent en effet le dossier lié a l’obtention de la carte “Chifa” dans le cadre de la prise en charge sociale des bénéficiaires de l’allocation chômage.

Augmentation des retraites, carte “Chifa” au profit des bénéficiaires de l’allocation chômage

Le président Tebboune a donné ce dimanche des instructions au Gouvernement pour augmenter les pensions de retraite au titre des années 2021-2022 et l’accélération du processus d’octroi de la carte “Chifa” aux bénéficiaires de l’allocation chômage .

Il s’agit d’augmenter de 10% les pensions inférieures ou équivalant a 15.000DA, de 5% les pensions allant entre 15.000 DA a 20.000 DA, de 3% les pensions entre 20.000DA a 43.000 DA, outre l’augmentation de 2% des pensions de plus de 43.000 DA, selon le communiqué du Conseil des ministres.

Concernant le projet de loi relatif aux relations de travail, le président de la République a salué les amendements contenus dans le projet de loi, notamment en ce qui concerne l’octroi d’un congé sans solde d’une durée d’une année, renouvelable de six mois pour tout salarié désirant créer une entreprise pour encourager les jeunes a créer une dynamique dans les secteurs productifs, en sus de préparer un projet de loi relatif a l’action syndicale plus étoffé, a la faveur de la concertation et le débat avec les professionnels.

«Le projet de loi en question doit garantir une représentation effective des syndicats et assurer la promotion du volet socioprofessionnel des travailleurs, loin des conflits politiciens qui ont vidé l’action syndicale de sa véritable essence», a-t-il souligné.

Le chef de l’Etat a également donné des orientations au Gouvernement pour «préparer des statuts particuliers sectoriels pour éviter les contraintes rencontrées dans la gestion des secteurs régis par la loi relative a la fonction publique».

Il a ordonné, par ailleurs, «l’accélération du processus d’octroi de la carte “Chifa” aux bénéficiaires de l’allocation chômage et l’élaboration d’un fichier définitif recensant les bénéficiaires des contrats de pré-emploi en prévision de leur insertion définitive dans leurs postes».

Allocation chômage: 3 raisons derrière le refus des dossiers

Mohamed Charaf Eddine Boudiaf, directeur général de l’emploi et de l’insertion a annoncé que trois raisons sont a l’origine du refus du dossier de l’allocation de chômage.

Intervenant sur les ondes de la Radio Chaine Une, M.Boudiaf a évoqué en premier lieu la situation non réglementée du demandeur vis-a-vis du service national, ainsi que l’existence de revenus pour l’un des conjoints.

L’invité de la matinée a cité trois cas où l’allocation chômage sera retirée au bénéficiaire a savoir, Les deux conjoints qui bénéficient ensemble de l’allocation s’ils répondent tous deux aux conditions requises. Dans ce cas, un seul conjoint pourra en bénéficier.

Quant a la situation vis-a-vis du service national qui n’est pas réglée, Il est a noter que ce type de demandeur pourra en bénéficier prochainement, et ce après avoir justifié sa situation vis-a-vis du service national.

Il est aussi exigé d’être inscrit comme chômeur primo-demandeur d’emploi auprès des services de l’Agence nationale de l’emploi (ANEM) depuis au moins six (6) mois, ne pas disposer d’un revenu.

Le Directeur général de l’Agence nationale de l’emploi (ANEM) Abdelkader Djaber a indiqué que l’allocation chômage sera versée pour la première fois ce 28 mars au profit de quelque 300 000 jeunes demandeurs d’emploi.

Abdelkader Djaber a indiqué ce mercredi sur les ondes de la Chaîne II de la Radio algérienne que ses services s’attelaient a étudier les dossiers des candidats a l’obtention de l’allocation chômage depuis le 25 février dernier.

Le DG de l’ANEM a fait savoir que la plateforme numérique mise sur place pour recevoir et traiter les dossiers des primo-demandeurs d’emploi a enregistré 49 millions de vues et que 3 millions de personnes ont pu y accéder tandis que plus de 657 000 rendez-vous étaient pris.

Allocation chômage: l’ANEM répond a 8 questions que vous vous posez

L’Agence nationale de l’emploi (ANEM) tient a apporter des réponses a un certain nombre de questions que beaucoup de gens se posent, notamment celles liées a l’inscription, au refus de la demande et certains détails ayant trait aux conditions de bénéfice de cette allocation.

Voici les réponses aux importantes questions qui reviennent avec acuité:

1- Peut-on s’inscrire avec l’ancienne carte nationale d’identité (la verte)? La réponse, oui. Mais a condition a ce que l’on utilise le même numéro de la CNI sur la plateforme “wassitonline.” Au besoin, il faut se renseigner auprès de la mairie où est inscrit le citoyen en question.

2- Que signifie primo-demandeur d’emploi ? C’est-a-dire une personne n’ayant jamais été déclarée a la CNAS en tant que salarié.

3- Pourquoi l’on refuse certaines demandes pour motif de scolarisation bien que le demandeur n’est plus scolarisé et n’est plus étudiant a l’université? Car l’affiliation a la sécurité sociale de l’étudiant a l’université ou au CFPA est toujours en cours. En fin d’étude, il est recommandé de se rapprocher des services de la sécurité sociale pour renoncer a la sécurité sociale.

4- L’obtention d’un contrat dans le cadre des dispositifs DAIP et CTA prive-t-il le demandeur de cette allocation? Oui.

5- Peut-on renoncer a la prime obtenue dans le cadre de la solidarité nationale pour en bénéficier de l’allocation chômage? Non.

6- Les deux conjoints peuvent-ils bénéficier ensemble de l’allocation s’ils répondent tous deux aux conditions requises? Non. Un seul conjoint seulement peut en bénéficier.

7- Que signifie justification vis-a-vis du service national? Recensement, report, exemption ou accomplissement.

8- Le bénéficiaire peut-il être reçu dans une annexe de l’ANEM en dehors du rendez-vous qui lui est notifié ? Non, il faut respecter le rendez-vous fixé. En cas d’absence, on peut avoir un autre rendez-vous.

Dans ces cas, l’allocation chômage sera retirée

Le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale, Youcef Chorfa a révélé ,ce mercredi, l’allocation chômage sera retirée ans trois cas, niant que la durée de bénéfice soit fixée a six mois.

Chorfa a cité trois cas où l’allocation chômage sera retirée au bénéficiaire a savoir:

1- En cas de refus de deux offres d’emploi

2- En cas de refus d’intégrer un poste de travail après une formation de courte durée ou en cas de départ après avoir rejoint un centre de formation, dont une convention est signée avec le ministère de la Formation professionnelle pour assurer des formations aux bénéficiaires

3- En cas d’embauche du bénéficiaire.

Par ailleurs, le ministre a démenti les informations selon lesquelles la durée du bénéfice de ladite allocation soit fixée a six (6) mois, affirmant qu’elle sera maintenue jusqu’a ce le bénéficiaire soit embauché dans un poste permanent.

Allocation chômage: voici les démarches d’inscription

L’Agence nationale de l’emploi (ANEM) tient a informer les demandeurs d’emploi souhaitant bénéficier de l’allocation chômage que l’opération passait a travers l’inscription auprès des services de l’ANEM via son site www.anem.dz ou le lien www.wassitonline.anem.dz.

L’ANEM a rappelé aux demandeurs inscrits auprès de ses services les démarches a entreprendre, a savoir entre autres, d’inscrire leurs informations personnelles et de s’assurer s’ils remplissaient les conditions d’accès a cette allocation avant de prendre un rendez-vous d’entretien avec les conseillers a l’emploi relevant des annexes locales de l’ANEM et de se rapprocher des agences munis d’un reçu du rendez-vous d’entretien et un acte d’engagement pour s’assurer de la véracité des informations fournies.

L’Agence a appelé a l’impératif de respecter les rendez-vous d’entretien programmés antérieurement avant de se rapprocher de l’annexe locale de l’agence, ajoutant que la mise a jour de l’inscription auprès de ses services est effectuée de manière automatique.

Pour plus d’informations, l’agence met a la disposition des demandeurs d’emploi le numéro vert gratuit 3005.

Ministre du Travail: l’allocation chômage sera versée le 28 de chaque mois

Le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale ,Youcef Chorfa, a annoncé ce lundi que l’allocation chômage décidée par le président Tebboune sera versée le 28 de chaque mois.

Le ministre a demandé aux jeunes désœuvrés souhaitant bénéficier de l’allocation chômage de ne pas se rendre aux agences d’emploi pour s’inscrire car l’opération se fera a distance selon lui.

Invité lundi au Forum de la Chaîne I de la Radio algérienne, le ministre a expliqué qu’il était inutile d’aller a l’agence d’emploi pour s’inscrire car les inscriptions se feront sur la plateforme numérique qui sera disponible sur le site officiel de l’ANEM.

Et Chorfa de préciser: “Dès lors que la demande du jeune postulant est inscrite sur le site, son dossier entrera systématiquement dans le fichier national des demandeurs d’emploi”.

Par ailleurs, l’interlocuteur a annoncé que la plateforme d’allocation chômage sera lancée le 25 de ce mois en cours, ajoutant que les demandeurs inscrits sur le site seront invités a déposer les documents requis a compter du 1er mars prochain.

Selon lui, il n’y a aucune différence entre une personne qui s’inscrit au début du mois et celle qui s’inscrit a la fin du mois dans la mesure où elles bénéficieront tout deux de la même prime.

Allocation chômage: nouveau communiqué du ministère du Travail

Le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale Youcef Chorfa a présidé ,dimanche, une rencontre de coordination pour mettre le point sur les mesures et les modalités d’octroi de l’allocation chômage.

Ont pris part a la rencontre présidée par Youcef Chorfa des cadres du ministère, des cadres de l’Agence nationale de l’emploi (ANEM), des directeurs d’emploi de wilayas, des inspecteurs de travail de wilaya et des présidents des sections d’emploi de wilayas.

A ce titre, le membre du gouvernement a affirmé son soutien total et son accompagnement aux responsables locaux du secteur du travail et d’emploi, insistant sur son veille quant a une meilleure prise en charge des demandeurs d’emploi et a ce que des services de qualité soient assurés.

Une occasion également pour le ministre de s’enquérir des derniers préparatifs en prévision du lancement de la plateforme numérique de l’ANEM prévu le 25 février prochain. Elle permettra aux postulants d’inscrire une demande de bénéfice de l’allocation et d’éviter d’éventuelles affluences devant les annexes locales de l’Agence.

L’allocation chômage sera versée aux 19-40 ans

Dans le cadre de la concrétisation de la décision du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, relative a la création de l’allocation chômage, le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale, Youcef Cherfa a affirmé que les préparatifs étaient en bonne voie pour son entrée en vigueur dans les plus brefs délais. La tranche d’âge des sans-emplois bénéficiaires a été fixée de 19 a 40 ans, précise le ministre.

Le ministre du Travail, Youcef Cherfa détaille le projet d’allocation chômage sur les ondes de la Chaîne 3.

Les moyens financiers nécessaires sont disponibles affirme Youcef Cherfa, qui a donné des instructions “fermes” aux responsables de l’Emploi en vue de veiller a la réussite de cette procédure.