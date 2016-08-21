أطلقت الشرطة في زيمبابوي الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه على متظاهرين معارضين في مسيرة في العاصمة هراري، الجمعة.
ويقول مراسل "بي بي سي" إن الشرطة ضربت من يرتدون القمصان الحمراء، وهو اللون الخاص بحزب حركة التغيير الديمقراطي المعارض.
ويطالب المتظاهرون بتعديلات في نظام التصويت قبل الاستفتاء المقرر إقامته في 2018.
ويقول الرئيس روبرت موغابي، والبالغ من العمر 92 عاما، إنه ينتوي الترشح مجددا.
وكان قادة أكثر من 18 حزبا معارضا دعوا المواطنين في زيمبابوي إلى مسيرة اليوم في هراري.
وشهدت الأزمة الاقتصادية في البلاد المزيد من التدهور في الفترة الأخيرة، بشكل أدى إلى نقص الأموال السائلة، وتأخير دفع مستحقات موظفي الدولة.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل سيضفي تنصيب هيئة الانتخابات شفافية على الإقتراع؟
نعم
لا
هل تعتقد أن شكيب خليل سيعود إلى الحكومة؟
يعود
لا يعود
ما هي الحكومة الأنسب لتسيير المرحلة الحالية؟
حكومة توافقية
حكومة الأغلبية البرلمانية
حكومة تكنوقراطية
كيف ترى قرار حل جهاز المخابرات وإلحاق مصالحه بالرئاسة؟
خطوة نحو الدولة المدنية
تغيير للتسمية فقط
خطوة نحو الشفافية
هل تعتقد أن التعديل الدستوري سيؤسس للدولة المدنية؟
أتوقع
لا أتوقع
اختر الشخصية السياسية لعام 2015
عمار سعداني
لويزة حنون
عبد الرزاق مقري
هل دفن مشروع مزراق بعد تصريحات بوتفليقة؟
نعم
لا
هل تعتقد ان تحذير المعارضة من سيناريو أزمة 1986 واقعي؟
واقعي
غير واقعي
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
شارك برأيك
ما السبيل لإنهاء نزيف البراءة؟
هل يخترق الخضر مجموعة الموت؟
فضائح بكالوريا 2016: من المتسبب وما الحلّ؟
هل ينال المحاربون من القراصنة؟
سيطرة الحكومة على الوضع الاقتصادي بين التفاؤل والواقع الصعب
ما قدرة النسور على تجديد العبور؟
من يعانق السيدة الكأس؟
من القبطان الأمثل لسفينة الخضر؟
ما مؤشرات المحاربين في القادم؟
"الجيل الثاني للإصلاحات".. موجة تغريب جديدة أم بحث عن النوعية؟
الأكثر تفاعلا
1اجتماعات للمخابرات التركية والسورية في الجزائر وطهران
2زعيم حزب المعارضة التركية ينجو من محاولة اغتيال
3وفاة شاب وإصابة آخر بجروح خطير في حادث مرور بتيبازة
4البرلمان العراقي يسحب الثقة من وزير الدفاع
5الشرطة الكورية تعثر على جزائرية ماتت خنقا وزوجها شنقا!
Français English
الرأي
حسن خليفة
التخلّف.. ربما هو انحطاط أخلاقي؟
سليم قلالة
المتاجرة بأمل الشفاء...
سلطان بركاني
توظيف التصوّف بين أمريكا وإسرائيل وإيران
عبد الناصر بن عيسى
ميداليات من ورق!
عمار يزلي
الله يخلف على مخلوفي!
محمد الهادي الحسني
الإسلام والتخلف لا يجتمعان
رشيد ولد بوسيافة
"طلّع" المستوى يا نجادي!
عبد القادر فضيل
إجراءات التغيير التي سيتفاجأ بها المجتمع في ميدان التعليم
التهامي مجوري
ملاحدة العرب من أين وإلى أين؟
حبيب راشدين
نذر "هرم جدون" ببلاد دابق
الفيديو
الجامعات الصيفية لنقابات التربية تشرح المنظومة التربوية
حرب الأرقام تشتعل بين الأحزاب مع إقتراب موعد التشريعيات
تواصل إضراب عمال البلديات لليوم الثاني على التوالي
دعوات لاعتراف فرنسا بجرائمها في الجزائر
أمريكية تحول منزلها إلى غابة استوائية
باحثة جزائرية تُبهر العالم باكتشاف مادة جديدة لترميم الكسور
تكاليف الدخول المدرسي والأضحى موعد آخر للإستدانة !
ندى مثال للطموح رغم إعاقتها الذهنية
عمّال البلديات في إضراب وطني بداية من اليوم
حرائق الغابات غير مقصودة ولا هيئة رسمية وراء إضرامها
الشرطة في زيمبابوي تعترض مسيرة معارضة لموغابي
بي بي سي
أطلقت الشرطة في زيمبابوي الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه على متظاهرين معارضين في مسيرة في العاصمة هراري، الجمعة.
تغطيات ذات صلة
عمال بوليفيون يختطفون نائب وزير الداخلية ويقتلونه
11 قتيلاً و78 جريحاً بتفجير استهدف مركز شرطة في تركيا
تركيا: أردوغان يفتتح ثالث جسر معلق فوق البوسفور
تسجيل أزيد من أربعين هزة ارتدادية ليلا في ايطاليا
الشرطة الكورية تعثر على جزائرية ماتت خنقا وزوجها شنقا!
ويقول مراسل "بي بي سي" إن الشرطة ضربت من يرتدون القمصان الحمراء، وهو اللون الخاص بحزب حركة التغيير الديمقراطي المعارض.
ويطالب المتظاهرون بتعديلات في نظام التصويت قبل الاستفتاء المقرر إقامته في 2018.
ويقول الرئيس روبرت موغابي، والبالغ من العمر 92 عاما، إنه ينتوي الترشح مجددا.
وكان قادة أكثر من 18 حزبا معارضا دعوا المواطنين في زيمبابوي إلى مسيرة اليوم في هراري.
وشهدت الأزمة الاقتصادية في البلاد المزيد من التدهور في الفترة الأخيرة، بشكل أدى إلى نقص الأموال السائلة، وتأخير دفع مستحقات موظفي الدولة.