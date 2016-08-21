مجلس الأمن يدين إطلاق كوريا الشمالية صواريخ

أدان مجلس الأمن الدولي، في ساعة متأخرة من مساء الجمعة، إطلاق كوريا الشمالية سلسلة من الصواريخ، بعد عدم تمكنه من فعل ذلك في وقت سابق من الشهر الجاري، عندما أرادت الصين إصدار بيان، أيضا، للاعتراض على "النشر المزعوم" لنظام أمريكي مضاد للصواريخ في كوريا الجنوبية.

وأطلقت كوريا الشمالية، الأربعاء، صاروخا باليستيا من غواصة قطع مسافة نحو 500 كيلومتر في اتجاه اليابان، في أحدث عملية إطلاق من جانب بيونغيانغ في تحد لقرارات الأمم المتحدة.

وقال البيان إن "أعضاء مجلس الأمن يأسفون لكل الأنشطة الصاروخية الباليستية لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية. مثل هذه الأنشطة تساهم في تطوير جمهورية كوريا الشمالية الديمقراطية لأنظمة إطلاق أسلحة نووية وزيادة التوتر."