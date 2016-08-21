إسقاط طائرة استطلاع اسرائيلية في غزة

أكدت مصادر محلية بقطاع غزة أن المقاومة الفلسطينية تمكنت في ساعة متأخرة من مساء اليوم السبت، من إسقاط طائرة استطلاع إسرائيلية شمال قطاع غزة، بالتزامن مع توغل صهيوني في المنطقة.

ونقلت المصادر عن شهود عيان قولهم :"إن قوات إسرائيلية خاصة توغلت مساء السبت شرق بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة، وأطلقت عدة طائرات استطلاع صغيرة تجسسية بدون طيار".

وأضافت المصادر "هذه الطائرات كانت تحلّق على ارتفاعات منخفضة وبدون صوت حين استهدفها رجال المقاومة بالأسلحة الرشاشة المتوسطة، وأسقطوا إحداها، ويجرى البحث عنها حاليا". وبعد إسقاط الطائرة اختفت بقية الطائرات التي أطلقها الاحتلال في أجواء قطاع غزة.

يشار إلى أن المقاومة الفلسطينية تمكنت خلال السنوات الماضية من إسقاط عدة طائرات استطلاع سواء من خلال استهدافها أو استدراجها بشكل تقني، وعرضت بعضها.