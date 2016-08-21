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امتعاض قاطني "وجدة" من تدهور وضعيتهم الاجتماعية
الأمن الجزائري ينجح في تطويق التهريب نحو المغرب
تنقل وسائل إعلام مغربية منذ فترة تقارير متواترة عن تراجع كبير في نشاط التهريب من الجزائر، وذلك من خلال معاينتها لأسواق مدن الجهة الشرقية للمملكة، خاصة منها مدينة وجدة وبلدة بني أدرار، مقارنة مع السنوات الماضية، وإن وجدت بعض الأنشطة، فهي موسمية تارة، وتخص بعض المواد تارة أخرى. كما سجّلت "أن العديد من المتاجرين في المواد المهربة قد استبدلوا تجارتهم بالبضائع والسلع والمنتجات المغربية، أو اختاروا أنشطة تجارية أخرى".
ويعود انحصار التهريب على الحدود الغربية للجزائر، حسب مراقبين، لإجراءات الصرامة الأمنية في الحراسة والمراقبة، سواء في المنافذ أو النقاط الحدودية أو الطرق المؤدية إليها، والاستعانة بأجهزة الرادار والكاميرات المثبتة في بعض النقاط الحدودية المعروفة بعبور المهربين على طول الشريط الحدودي، قبل أن تباشر السلطات الجزائرية منذ أسبوعين، عملية تشييد الجدار الإسمنتي الذي ستقيمه على الحدود البرية مع المغرب، المغلقة بشكل رسمي منذ عام 1994، وذلك بعد السياج الحديدي الذي شيدته السلطات المغربية على مسافة تزيد عن 140 كيلومتر.
ومع حالة الاستنفار الأمني غير المسبوقة التي تشهدها المناطق الحدودية بين المغرب والجزائر، تتفاقم معاناة المغاربة القاطنين بالشريط الحدودي، حيث ذكر الموقع الإلكتروني "هسبريس" أنّ التدهور لا يمس فقط أسعار المواد المهربة التي يوجد على رأسها الوقود، بل يمس بشكل واضح الوضعية الاجتماعية للسكان الذين يتخوفون من قطع أرزاقهم التي يعد التهريب على ضفتي الحدود مصدرها الأساسي!
وبهذا الصدد، عبّر "يحيى"، شاب يبلغ من العمر 23 سنة، عن تذمره من الصعوبات التي تواجه العاملين في تجارة التهريب، وقال: "نحن سكان المناطق الحدودية نعاني حصارا أمنيا غير مسبوق على المواد المهربة التي تشكل مورد عيشنا الأساسي"، الشاب نفسه تحدث بمرارة عن صعوبة الحياة في المناطق الحدودية قائلا: "المنطقة لا تتوفر على مصانع أو شركات يمكن العمل بها، الأمر الذي دفعني إلى امتهان تهريب الوقود والمواد الغذائية من الجزائر"، مثلما نقل الموقع الشهير.
نجاح الأمن الجزائري بمختلف أسلاكه في تطويق ظاهرة التهريب التي كبّدت الاقتصاد الوطني ملايير الدولارات من الخسائر، والتي كان في المقابل، يقتات عليها سكّان الجهة الشرقية من رعيّة المخزن، دفعت بالفاعلين الاقتصاديين إلى دقّ ناقوس الخطر تجاه وضعية القاطنين هناك، مؤكدين أنه "لا يمكن الاعتماد على الاقتصاد غير المهيكل في توفير مصدر عيش سكان الجهة"، مطالبين بـ"ضرورة بلورة بديل لتنمية المنطقة حتى لا تبقى رهينة الاقتصاد الحدودي"، في إشارة إلى التهريب.
ونشير أنّ الإجراءات الأمنية المشددة على الشريط الحدودي، قد أدّت بالسكّان المغاربة الذين يعيشون على التهريب واستنزاف الاقتصاد الجزائري، إلى الاحتجاج أكثر من مرّة ضد الركود الذي يعرفه نشاطهم في الأشهر والسنوات الأخيرة، بعد ما تفاقمت معاناتهم من جراء تلك الصرامة، ما حال دون مزاولتهم للتهريب الذي كان يشكل مصدر رزقهم اليومي، حيث طالبوا سلطات بلادهم بتوفير بدائل لمحاربة البطالة في ظل غياب فرص العمل.
سيدي اعمر - الغزوات - SIDI AMAR2016/08/28 على 21:271
2 وبدون أن ننسى المراركا يدخلون للجزائر لتنفيد الفوضى و التحريض لاحظو فو اليوتيوب المراركا يشوهون كل شئ صنع أو زرع في الجزائري فما بالك تفتح الحدود سوف يشوهون كل شئ جزائري لكي يبيعون منتوجاتهم و هذا بمساعدت بقايا المطرودين + في التهريب يأخدون كل شئ من الجزائر لكن لا يعطوك ما تحتاجه يعطوك غير المخدرات و الكحول و هذه سياسة المخزن لهذا يجب على الجزائر أن لا تقع في الفخ يجب أن تترك الحدود مغلقة لأن أكبر متضرر نحن في الحدود سوف يأخدون كل المواد الغدائية المدعمة و تحل الفوضى و الخماج يتبع ...3
امازيغي مسلم2016/08/28 على 21:272
افتحوا الحدود المغرب ليست اسرائيل بل هم مسلمون امازيغ و عرب .
سياتي يوم و الشعبين يهدمون حائط برلين
سيدي اعمر - الغزوات - SIDI AMAR2016/08/28 على 21:283
3 و لا داعي للترويج أن هناك زيارة الأهل لأن هؤلاء من يشوهون الجزائر و مازال ولائهم لهبل 6 و ماذا على المروك فرق الإخوة في الصحراء الغربية ++ من يعرف خبثهم الأمير عبد القادر خانوه في ذاك العصر فما باك اليوم يحكمهم ملك يريد الحفاظ على عرشه و ولائه للصهاينة و فرنسا و هاذ الثلاثة يريدون تدمير كل ما هو جزائري + و لا داعي لترديد خزعبلات شعب واحد الرد على هؤلاء نحن نسجد للله الأحد لا غير هنا مقولة شعب واحد تسقط تحيا الجزائر و لا لفتح الحدود + أنت بقايا المطرودين+
سيدي اعمر - الغزوات - SIDI AMAR2016/08/28 على 21:294
1الحكومة الجزائرية لو تفكر في فتح الحدود مع المروك فأقول للجزائريين إنسو بلد إسمه الجزائر لأن المروك لا يهنالو بال حتى يرى الجزائر ضعيفة والفوضى بها لأنه يريد دولة ضعيفة بجواره لحماية عرشه ويستطيع تنفيد مشروعه الصهيوني تذكرو الحدود كانت مغلوقة معهم فتحت في1989 ماذا حلى بالجزائرالدمار و الإرهاب+1988 أعلن على دولة فلسطين في الجزائر+إذالا داعي لتكرار نفس السيناريووسوف تنتعش المؤسسات الصهيونية والتي هي على حافت الإفلاس المروك ليس سوق جيعانين يتبع...2
سيدي اعمر - الغزوات - SIDI AMAR2016/08/28 على 21:295
2 وبدون أن ننسى المراركا يدخلون للجزائر لتنفيد الفوضى و التحريض لاحظو فو اليوتيوب المراركا يشوهون كل شئ صنع أو زرع في الجزائري فما بالك تفتح الحدود سوف يشوهون كل شئ جزائري لكي يبيعون منتوجاتهم و هذا بمساعدت بقايا المطرودين + في التهريب يأخدون كل شئ من الجزائر لكن لا يعطوك ما تحتاجه يعطوك غير المخدرات و الكحول و هذه سياسة المخزن لهذا يجب على الجزائر أن لا تقع في الفخ يجب أن تترك الحدود مغلقة لأن أكبر متضرر نحن في الحدود سوف يأخدون كل المواد الغدائية المدعمة و تحل الفوضى و الخماج يتبع ...3
سيدي اعمر - الغزوات - SIDI AMAR2016/08/28 على 21:306
3 و لا داعي للترويج أن هناك زيارة الأهل لأن هؤلاء من يشوهون الجزائر و مازال ولائهم لهبل 6 و ماذا على المروك فرق الإخوة في الصحراء الغربية ++ من يعرف خبثهم الأمير عبد القادر خانوه في ذاك العصر فما باك اليوم يحكمهم ملك يريد الحفاظ على عرشه و ولائه للصهاينة و فرنسا و هاذ الثلاثة يريدون تدمير كل ما هو جزائري + و لا داعي لترديد خزعبلات شعب واحد الرد على هؤلاء نحن نسجد للله الأحد لا غير هنا مقولة شعب واحد تسقط تحيا الجزائر و لا لفتح الحدود + أنت بقايا المطرودين+
SoloDZ - جدار الحدود العظيم أحححححححححححح الله على راحة شعور لا يوصف 2016/08/28 على 21:327
شخصيا اعطي لشرق مملكة العلويين سنتين فقط وسترون الثورة المجيدة التاريخية على القصر الفاسد الفاشل العاجز المستبد والتي لطالما انتظرها (الثورة) الشعب المغربي وخاصة سكان بلاد الريف والجهة الشرقية الذين لديهم تقريبا نفس الجينات والاوصاف التي لدى الشخصية الجزائرية قبل ان يُستضبعوا الريف بالكيف واستعباد الشرق بالتهميش ومخطيء من يظن ان الجزائر تحارب التهريب لهذا الغرض فالجميع يعرف ان الجزائر تمر بازمة اقتصادية والتهريب يضرها كثيرا دون ان ننسى الحشيش الذي يحارب القصر به الجزائر بشكل عدائي جنوني هستيري
يمني مندس2016/08/28 على 21:398
هده عقوبة للمخزن على مشاركته في عدوان و قتله اليمنيين
محررتوش بلادكم تتعداو على دولة مسلمة فقيرة
الدماء الي سالت في اليمن في رقبتك يا امير ......M6
Said - Italie2016/08/28 على 21:419
Demandez alors aux algeriens des zones frontaliéres avec le maroc ce qu'ils pensent si vous etes objectifs.....si l'objectif est controler le trafic de drogues voys avez echoués parceque des tonnes et des tonnes continuent a entrer en algerie tranquillement c'est bizarre no! et si l'objectif et mettre en difficulté l'est du maroc lá aussi vous avez echoué car vous avez oubliez que a diffęrence de vous l'est marocain est plus developpé que vous en tourisme, agriculture.....il produit sa nouritur