يوم عاشوراء سيكون الأربعاء 12 أكتوبر

الإثنين المقبل أول أيام شهر محرم

date 2016/09/27 views 4424 comments 0
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icon-writer واج

أعلنت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، الثلاثاء، في بيان لها أن أول محرم 1438 سيكون يوم الاثنين 3 أكتوبر 2016.

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وأضاف ذات المصدر أن يوم عاشوراء سيكون الأربعاء 10 محرم 1438 هجرية الموافق لـ 12 أكتوبر 2016.

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