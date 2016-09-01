يوم عاشوراء سيكون الأربعاء 12 أكتوبر الإثنين المقبل أول أيام شهر محرم

أعلنت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، الثلاثاء، في بيان لها أن أول محرم 1438 سيكون يوم الاثنين 3 أكتوبر 2016.

وأضاف ذات المصدر أن يوم عاشوراء سيكون الأربعاء 10 محرم 1438 هجرية الموافق لـ 12 أكتوبر 2016.