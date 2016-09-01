الرئيس الإسرائيلي السابق شيمون بيريز "يحتضر"

أعلن مصدر مقرب من الرئيس الإسرائيلي السابق شيمون بيريز، الثلاثاء، إن الحالة الصحية لبيريز شهدت تطوراً خطيراً وهو "يصارع للبقاء على قيد الحياة"، حسب ما نقلت وكالة فرانس برس.

وقال المصدر الذي اشترط عدم الكشف عن اسمه، إن "الرئيس يصارع للبقاء على قيد الحياة"، مشيراً أن "وضعه الصحي صعب جداً جداً. وأطباؤه قلقون على صحته".

وتعرض بيريز (93 عاماً) في 13 من سبتمبر الماضي لجلطة دماغية نقل على أثرها إلى مستشفى تل هاشومير بالقرب من تل أبيب.

بيريز كان حاضراً على الساحة السياسية منذ نكبة عام 1948 وقيام الدولة العبرية وهو أحد مؤسسي "دولة إسرائيل" على أرض فلسطين التاريخية ومهندسي اتفاق أوسلو للسلام مع الفلسطينيين في 1993.

وتولى رئاسة الحكومة مرتين بين 1984 و1986، ثم في 1995-1996، والرئاسة بين 2007 و2014. وشغل على مدى أكثر من خمسين عاماً جميع مناصب المسؤولية تقريباً من دفاع وخارجية ومالية وسواها.

وبيريز نال مع رئيس الوزراء الإسرائيلي إسحق رابين والزعيم الفلسطيني ياسر عرفات جائزة نوبل للسلام عام 1994 عن "جهودهم لإحلال السلام في الشرق الأوسط".