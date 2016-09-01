تمكنت قوات الجيش الوطني الشعبي , من استرجاع كمية من الذخيرة وأغراض أخرى, على إثر "العملية النوعية" ببوغار (ولاية المدية) التي تمت مؤخرا ومكنت من القضاء على إرهابيين إثنين (2), حسب ما أفاد به الثلاثاء بيان لوزارة الدفاع الوطني.
وأوضح ذات المصدر أنه "تبعا للعملية النوعية لقوات الجيش الوطني الشعبي التي مكنت من القضاء على إرهابيين (2) اثنين يوم 25 سبتمبر 2016 قرب بلدية بوغار جنوب ولاية المدية ( الناحية العسكرية الاولى) واسترجاع مسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف وكمية من الذخيرة وقنبلة يدوية ومنظار ميداني".
وأضاف البيان أنه "تم العثور في مكان العملية على ثمانية (8) هواتف نقالة و39 شريحة هاتف نقال و18 بطاقة ذاكرة و3 شواحن بالطاقة الشمسية بالإضافة إلى كمية من المؤونة تقارب 500 كيلوغرام من مختلف المواد الغذائية ومواد التنظيف والألبسة".
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل سيضفي تنصيب هيئة الانتخابات شفافية على الإقتراع؟
نعم
لا
هل تعتقد أن شكيب خليل سيعود إلى الحكومة؟
يعود
لا يعود
ما هي الحكومة الأنسب لتسيير المرحلة الحالية؟
حكومة توافقية
حكومة الأغلبية البرلمانية
حكومة تكنوقراطية
كيف ترى قرار حل جهاز المخابرات وإلحاق مصالحه بالرئاسة؟
خطوة نحو الدولة المدنية
تغيير للتسمية فقط
خطوة نحو الشفافية
هل تعتقد أن التعديل الدستوري سيؤسس للدولة المدنية؟
أتوقع
لا أتوقع
اختر الشخصية السياسية لعام 2015
عمار سعداني
لويزة حنون
عبد الرزاق مقري
هل دفن مشروع مزراق بعد تصريحات بوتفليقة؟
نعم
لا
هل تعتقد ان تحذير المعارضة من سيناريو أزمة 1986 واقعي؟
واقعي
غير واقعي
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
شارك برأيك
فضائح الكتاب المدرسي هل هي الشجرة التي تغطي غابة الإصلاحات؟
هل ينجح "راييفاتش" مع المحاربين؟
قطاع التربية بين "سرية الإصلاحات" و"التوظيف السياسي"
ما السبيل لإنهاء نزيف البراءة؟
هل يخترق الخضر مجموعة الموت؟
فضائح بكالوريا 2016: من المتسبب وما الحلّ؟
هل ينال المحاربون من القراصنة؟
سيطرة الحكومة على الوضع الاقتصادي بين التفاؤل والواقع الصعب
ما قدرة النسور على تجديد العبور؟
من يعانق السيدة الكأس؟
الأكثر تفاعلا
1هكذا احتال بارون "الحراقة" بعنابة على 14 شابا وألقى بهم في عرض المتوسط
2بركات من التقشف.. ولا لصندوق النهب الدولي
318 جريحا في اصطدام حافلة بسيارة في تمنراست
4جرحى وتحطيم سيارات في اشتباكات بين الشرطة وشبان
5حجز 67 ألف كبسولة "فياغرا" بميناء الجزائر
Français English
الرأي
حبيب راشدين
وجهان لعملة "صليبية" واحدة
جمال لعلامي
شعبوية أقلّ من 3 سنوات!
قادة بن عمار
مصلحة البلد بين بلعايب وبوشوارب!
سليم قلالة
أوفياء للشهداء... أم مُنتقمون من الحَرْكى؟
صالح عوض
العربية لغتنا الأجنبية..
سلطان بركاني
شعاراتٌ خادعة ورايات كاذبة
جمال لعلامي
طاق على من طاق!
صالح عوض
العراقيون: الإجابة الحاسمة
محمد الهادي الحسني
"صغار القردة"
جمال لعلامي
نائب أو مير وربي كبير!
الفيديو
كولومبيا توقع اتفاق سلام ينهي أقدم نزاعات أمريكا اللاتينية
احتجاجات في وادي سوف على الزيادات في فواتير الكهرباء
الموب تؤكّد العودة القوية للأندية الجزائرية في المنافسة القارية
فيديو يصور مقتل رجل أسود برصاص عناصر الشرطة الأمريكية
عناصر القبعات البيضاء في سوريا ينالون جائزة نوبل البديلة
شركة فيجيتال ديزاين تشرع في إعادة تهيئة أرضية ملعب 5 جويلية
رايفاتش يضبط هذا السبت قائمة الخضر تحسبا لمباراة الكاميرون
جائزة الأمير عبد القادر الدولية.. تعزيز الحوار بين الأديان
قافلة طبية تجوب المناطق النائية لمعالجة مرضى العيون
صناعة الحلفاء بالسعيدة.. حرفة الأجداد ووصية الأحفاد
إثر القضاء على ارهابيين إثنين بالمدية مؤخرا
الجيش يسترجع كمية من الذخيرة ببوغار
واج
تمكنت قوات الجيش الوطني الشعبي , من استرجاع كمية من الذخيرة وأغراض أخرى, على إثر "العملية النوعية" ببوغار (ولاية المدية) التي تمت مؤخرا ومكنت من القضاء على إرهابيين إثنين (2), حسب ما أفاد به الثلاثاء بيان لوزارة الدفاع الوطني.
تغطيات ذات صلة
الجيش يسترجع كمية من الذخيرة ببوغار
مطالب بتقديم المتورطين في نهب المال العام إلى العدالة
الأولياء ينددون :"هنا يدرس أبناءنا يا بن غبريط"
التماس 6 أشهر حبسا نافذا لسبعة شبان مستفيدين من محلات الرئيس
تلاميذ يمارسون رياضة حمل الأثقال بمحافظ تفوق وزن أجسادهم؟؟
وأوضح ذات المصدر أنه "تبعا للعملية النوعية لقوات الجيش الوطني الشعبي التي مكنت من القضاء على إرهابيين (2) اثنين يوم 25 سبتمبر 2016 قرب بلدية بوغار جنوب ولاية المدية ( الناحية العسكرية الاولى) واسترجاع مسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف وكمية من الذخيرة وقنبلة يدوية ومنظار ميداني".
وأضاف البيان أنه "تم العثور في مكان العملية على ثمانية (8) هواتف نقالة و39 شريحة هاتف نقال و18 بطاقة ذاكرة و3 شواحن بالطاقة الشمسية بالإضافة إلى كمية من المؤونة تقارب 500 كيلوغرام من مختلف المواد الغذائية ومواد التنظيف والألبسة".