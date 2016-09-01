إثر القضاء على ارهابيين إثنين بالمدية مؤخرا الجيش يسترجع كمية من الذخيرة ببوغار

تمكنت قوات الجيش الوطني الشعبي , من استرجاع كمية من الذخيرة وأغراض أخرى, على إثر "العملية النوعية" ببوغار (ولاية المدية) التي تمت مؤخرا ومكنت من القضاء على إرهابيين إثنين (2), حسب ما أفاد به الثلاثاء بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأوضح ذات المصدر أنه "تبعا للعملية النوعية لقوات الجيش الوطني الشعبي التي مكنت من القضاء على إرهابيين (2) اثنين يوم 25 سبتمبر 2016 قرب بلدية بوغار جنوب ولاية المدية ( الناحية العسكرية الاولى) واسترجاع مسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف وكمية من الذخيرة وقنبلة يدوية ومنظار ميداني".

وأضاف البيان أنه "تم العثور في مكان العملية على ثمانية (8) هواتف نقالة و39 شريحة هاتف نقال و18 بطاقة ذاكرة و3 شواحن بالطاقة الشمسية بالإضافة إلى كمية من المؤونة تقارب 500 كيلوغرام من مختلف المواد الغذائية ومواد التنظيف والألبسة".