أوقعت مصالح مفتشية أقسام الجمارك العاملة بميناء عنابة العشرات من المتعاملين الاقتصاديين الناشطين في مجال الاستيراد حاولوا جلب بضائع محظورة مستعملين في عملياتهم طرق الغش والتهريب، حيث مكنت عملية الإحصاء والفتح والمراقبة التي مست قرابة 86 حاوية من مجموع 115 حاوية تجاوزت مدة مكوثها في مساحات ومخازن الإيداع الجمركي الآجال القانونية المقدرة بشهرين و21 يوما، من حجز حاويات تحتوي على 54502 هاتف نقال من مختلف الأنواع والأحجام و9816 كلغ من مادة المعسل و17 ألف وحدة من مواد التجميل .
وحسب تصريحات المدير الفرعي للإعلام والاتصال بالمديرية الجهوية للجمارك طازير عبد الفاتح لـ "الشروق"، فقد مست عملية الفحص 86 حاوية من مختلف الأحجام ولا تزال 90 حاوية في انتظار فحصها بعد إتمام الإجراءات القانونية والإدارية، وبعد عملية مراقبة دقيقة للحاويات الموجودة على مستوى ميناء عنابة، التي صرح في بيان الحمولة بأنها تحتوي على ملابس ضبط داخلها 54502 هاتف نقال من مختلف الأنواع والماركات على غرار "سامسونغ" و"سوني" كانت مخبأة بإحكام في حاوية مصرح بها على أنها تحتوي على ملابس، حيث تم حجز الكمية سالفة الذكر التي بلغت قيمتها المالية بالسوق الداخلية 96 مليون دينار.
كما صرح أحد المتعاملين الاقتصاديين في بيان الحمولة أن حاويته تحتوي على ملابس ليتبين بعد عملية الفحص والمراقبة أن بها قرابة 9816 كلغ من مادة المعسل، وهي مادة محظورة من الاستيراد، كانت مخبأة بإحكام خلف 409 طرد به 5328 سروال من نوع جينز، البضاعة الحجوزة قدرت قيمتها المالية في السوق الداخلية بأكثر من 8 ملايين دينار جزائري ترتب عليها غرامة مالية قدرت بـ 8 ملايين دينار، وبعد فحص حاوية ثالثة كان مصرحا بها على أنها تحتوي على أثاث منزلي حسب البيانات الواردة في بيان الحمولة وعند فحصها تبين أنها تحتوي على منتجات متعددة للتجميل مثل غسول الشعر وتلوينه ومعالجته بلغت كميتها بـ17 ألف وحدة بقيمة مالية قدرت بـ 10 ملايين دينار جزائري، وبهذا تكون القيمة المالية الإجمالية للمحجوزات في السوق الداخلي التي تمكنت مصالح الجمارك بعنابة من حجزها خلال الأيام القليلة الماضية أكثر من 115 مليون دينار.
وعليه قامت على إثرها مصالح الجمارك بإعداد محاضر وتحرير ملفات منازعة مع إيداع شكوى رسمية ضد المستوردين الاقتصاديين المتهمين لدى الجهات المختصة .
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل سيضفي تنصيب هيئة الانتخابات شفافية على الإقتراع؟
نعم
لا
هل تعتقد أن شكيب خليل سيعود إلى الحكومة؟
يعود
لا يعود
ما هي الحكومة الأنسب لتسيير المرحلة الحالية؟
حكومة توافقية
حكومة الأغلبية البرلمانية
حكومة تكنوقراطية
كيف ترى قرار حل جهاز المخابرات وإلحاق مصالحه بالرئاسة؟
خطوة نحو الدولة المدنية
تغيير للتسمية فقط
خطوة نحو الشفافية
هل تعتقد أن التعديل الدستوري سيؤسس للدولة المدنية؟
أتوقع
لا أتوقع
اختر الشخصية السياسية لعام 2015
عمار سعداني
لويزة حنون
عبد الرزاق مقري
هل دفن مشروع مزراق بعد تصريحات بوتفليقة؟
نعم
لا
هل تعتقد ان تحذير المعارضة من سيناريو أزمة 1986 واقعي؟
واقعي
غير واقعي
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
شارك برأيك
فضائح الكتاب المدرسي هل هي الشجرة التي تغطي غابة الإصلاحات؟
هل ينجح "راييفاتش" مع المحاربين؟
قطاع التربية بين "سرية الإصلاحات" و"التوظيف السياسي"
ما السبيل لإنهاء نزيف البراءة؟
هل يخترق الخضر مجموعة الموت؟
فضائح بكالوريا 2016: من المتسبب وما الحلّ؟
هل ينال المحاربون من القراصنة؟
سيطرة الحكومة على الوضع الاقتصادي بين التفاؤل والواقع الصعب
ما قدرة النسور على تجديد العبور؟
من يعانق السيدة الكأس؟
الأكثر تفاعلا
1القبض على قائد سابق لفرقة الدرك متلبسا بتهريب الشمة المقلدة بسطيف
2اختفاء غامض لتلميذة بإكمالية منذ 5 أيام بسور الغزلان
3العثور على جثة طفل داخل خزان مائي بروضة في وهران
4توقيف 6 متورطين في إسناد الإرهابيين بسكيكدة
5عودة الفوضى إلى سوق بودواو والأوضاع تنذر بالانفجار
Français English
الرأي
محمد الهادي الحسني
حياة "دار الحديث" العامرة
جمال لعلامي
عقيدة التيئيس!
رشيد ولد بوسيافة
مستقبلنا داخل برميل نفط!
حبيب راشدين
وجهان لعملة "صليبية" واحدة
جمال لعلامي
شعبوية أقلّ من 3 سنوات!
قادة بن عمار
مصلحة البلد بين بلعايب وبوشوارب!
سليم قلالة
أوفياء للشهداء... أم مُنتقمون من الحَرْكى؟
صالح عوض
العربية لغتنا الأجنبية..
سلطان بركاني
شعاراتٌ خادعة ورايات كاذبة
جمال لعلامي
طاق على من طاق!
الفيديو
"راييفاتش" يطمئن اللاعبين المحليين
"العيون الزرقاء" عنوان معرض للصور الفوتوغرافية بالمعهد الفرنسي بالجزائر
كولومبيا توقع اتفاق سلام ينهي أقدم نزاعات أمريكا اللاتينية
احتجاجات في وادي سوف على الزيادات في فواتير الكهرباء
الموب تؤكّد العودة القوية للأندية الجزائرية في المنافسة القارية
فيديو يصور مقتل رجل أسود برصاص عناصر الشرطة الأمريكية
عناصر القبعات البيضاء في سوريا ينالون جائزة نوبل البديلة
شركة فيجيتال ديزاين تشرع في إعادة تهيئة أرضية ملعب 5 جويلية
رايفاتش يضبط هذا السبت قائمة الخضر تحسبا لمباراة الكاميرون
جائزة الأمير عبد القادر الدولية.. تعزيز الحوار بين الأديان
تجاوزت قيمتها المالية 115 مليون دج
حجز بضائع محظورة داخل حاويات بميناء عنابة
آمال رمضاني
أوقعت مصالح مفتشية أقسام الجمارك العاملة بميناء عنابة العشرات من المتعاملين الاقتصاديين الناشطين في مجال الاستيراد حاولوا جلب بضائع محظورة مستعملين في عملياتهم طرق الغش والتهريب، حيث مكنت عملية الإحصاء والفتح والمراقبة التي مست قرابة 86 حاوية من مجموع 115 حاوية تجاوزت مدة مكوثها في مساحات ومخازن الإيداع الجمركي الآجال القانونية المقدرة بشهرين و21 يوما، من حجز حاويات تحتوي على 54502 هاتف نقال من مختلف الأنواع والأحجام و9816 كلغ من مادة المعسل و17 ألف وحدة من مواد التجميل .
تغطيات ذات صلة
حجز بضائع محظورة داخل حاويات بميناء عنابة
عودة الفوضى إلى سوق بودواو والأوضاع تنذر بالانفجار
العثور على جثة طفل داخل خزان مائي بروضة في وهران
توقيف 6 متورطين في إسناد الإرهابيين بسكيكدة
اختفاء غامض لتلميذة بإكمالية منذ 5 أيام بسور الغزلان
وحسب تصريحات المدير الفرعي للإعلام والاتصال بالمديرية الجهوية للجمارك طازير عبد الفاتح لـ "الشروق"، فقد مست عملية الفحص 86 حاوية من مختلف الأحجام ولا تزال 90 حاوية في انتظار فحصها بعد إتمام الإجراءات القانونية والإدارية، وبعد عملية مراقبة دقيقة للحاويات الموجودة على مستوى ميناء عنابة، التي صرح في بيان الحمولة بأنها تحتوي على ملابس ضبط داخلها 54502 هاتف نقال من مختلف الأنواع والماركات على غرار "سامسونغ" و"سوني" كانت مخبأة بإحكام في حاوية مصرح بها على أنها تحتوي على ملابس، حيث تم حجز الكمية سالفة الذكر التي بلغت قيمتها المالية بالسوق الداخلية 96 مليون دينار.
كما صرح أحد المتعاملين الاقتصاديين في بيان الحمولة أن حاويته تحتوي على ملابس ليتبين بعد عملية الفحص والمراقبة أن بها قرابة 9816 كلغ من مادة المعسل، وهي مادة محظورة من الاستيراد، كانت مخبأة بإحكام خلف 409 طرد به 5328 سروال من نوع جينز، البضاعة الحجوزة قدرت قيمتها المالية في السوق الداخلية بأكثر من 8 ملايين دينار جزائري ترتب عليها غرامة مالية قدرت بـ 8 ملايين دينار، وبعد فحص حاوية ثالثة كان مصرحا بها على أنها تحتوي على أثاث منزلي حسب البيانات الواردة في بيان الحمولة وعند فحصها تبين أنها تحتوي على منتجات متعددة للتجميل مثل غسول الشعر وتلوينه ومعالجته بلغت كميتها بـ17 ألف وحدة بقيمة مالية قدرت بـ 10 ملايين دينار جزائري، وبهذا تكون القيمة المالية الإجمالية للمحجوزات في السوق الداخلي التي تمكنت مصالح الجمارك بعنابة من حجزها خلال الأيام القليلة الماضية أكثر من 115 مليون دينار.
وعليه قامت على إثرها مصالح الجمارك بإعداد محاضر وتحرير ملفات منازعة مع إيداع شكوى رسمية ضد المستوردين الاقتصاديين المتهمين لدى الجهات المختصة .