5 قتلى من عائلة واحدة في حادث مرور بمعسكر

لقي 5 أشخاص حتفهم وأصيب طفل واحد بجروح وهم من عائلة واحدة إثر حادث مرور وقع، الخميس، على مستوى الطريق السيار شرق-غرب بإقليم بلدية مقطع دوز بولاية معسكر.

وحسب خلية الإعلام لمديرية الحماية المدنية للولاية، فإن الحادث وقع حوالي منتصف النهار، عندما اصطدمت سيارة سياحية انحرفت عن الطريق بشاحنة كانت مركونة على الجانب ليلقى 5 من ركاب السيارة حتفهم على الفور ويصاب طفل بجروح.

وينتمي القتلى - حسب نفس المصدر- وهم رجلان وامرأتان وطفل وكذا الطفل المصاب إلى نفس العائلة والتي كانت قادمة من البويرة ومتوجهة إلى وهران.

وقد تكفل عناصر الحماية المدنية بنقل جثث القتلى إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى "دحو دحاوي" بمدينة المحمدية فضلا عن نقل الطفل الجريح إلى مصلحة الاستعجالات بنفس المرفق الصحي.

وقد فتحت مصالح الدرك الوطني تحقيقا في أسباب الحادث.