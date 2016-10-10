أعلنت شركة "إيريس الجزائر" رسميا عن هاتفها الجديد "+NEXT G"، يتماشي مع تقنية الجيل الرابع وخاصية بصمة الإصبع، بسعر 27000 دج.
وإعتبرت الشركة خلال ندوة صحفية نظمتها الثلاثاء بفندق السوفيتال بالعاصمة، هاتفها الجديد أفضل بكثير من حيث المواصفات ضمن سلسلة إيريس الجديدة، كما إعتمدت في تصنيعها للجهاز على شاشة من نوع "SUPER AMOLED" قياسها 5 إنش وبدقة 1280x720 بيكسل، مدعوم بمعالج ثماني النواة من ميدياتيك بمعيارية 64 بيت، وبتردد تصل سرعته حتى 1.5 جيغاهيرتز، مع رام (ذاكرة عشوائية) سعتها 3 جيغابايت، و32 جيغابايت من مساحة التخزين الداخلية.
ويتوفر جهاز إريس "+ NEXT G" حسب ممثل الشركة، على كاميرا خلفية بدقة 13 ميغابكسل، وأخرى أمامية بدقة 5 ميغابكسل لالتقاط صور السيلفي. ويدعم الهاتف الذي يعمل بنظام التشغيل أندرويد مارشميلو 6.1، شريحتي اتصال، كما يضم بطارية سعتها 2100 ميلي أمبير.
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"إريس الجزائر" تكشف رسميا عن هاتفها الذكي "+NEXT G"
منير ركاب
أعلنت شركة "إيريس الجزائر" رسميا عن هاتفها الجديد "+NEXT G"، يتماشي مع تقنية الجيل الرابع وخاصية بصمة الإصبع، بسعر 27000 دج.
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وإعتبرت الشركة خلال ندوة صحفية نظمتها الثلاثاء بفندق السوفيتال بالعاصمة، هاتفها الجديد أفضل بكثير من حيث المواصفات ضمن سلسلة إيريس الجديدة، كما إعتمدت في تصنيعها للجهاز على شاشة من نوع "SUPER AMOLED" قياسها 5 إنش وبدقة 1280x720 بيكسل، مدعوم بمعالج ثماني النواة من ميدياتيك بمعيارية 64 بيت، وبتردد تصل سرعته حتى 1.5 جيغاهيرتز، مع رام (ذاكرة عشوائية) سعتها 3 جيغابايت، و32 جيغابايت من مساحة التخزين الداخلية.
ويتوفر جهاز إريس "+ NEXT G" حسب ممثل الشركة، على كاميرا خلفية بدقة 13 ميغابكسل، وأخرى أمامية بدقة 5 ميغابكسل لالتقاط صور السيلفي. ويدعم الهاتف الذي يعمل بنظام التشغيل أندرويد مارشميلو 6.1، شريحتي اتصال، كما يضم بطارية سعتها 2100 ميلي أمبير.