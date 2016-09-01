أفادت مصادر محلية بمستغانم، بأن 3 "حراقة" من حي تجديت، تتراوح أعمارهم ما بين 20 و27 سنة، انقطعت أخبارهم منذ نحو 15 يوما، تاريخ تسللهم من مدينة مغنية الحدودية إلى المغرب، ثم وصولهم إلى مدينة سبتة الخاضعة للسيطرة الإسبانية.
وحسب ذات المصادر، فإن الحراقة اجتازوا الحدود المغربية برا في رحلة هجرة غير شرعية محفوفة بالمخاطر، في ظل وجود حظوظ التسلل من المعابر الحدودية الفاصلة بين المغرب وإسبانيا بواسطة شبكات تهريب البشر، حيث انتعشت في المدة الأخيرة هذه الطريقة في الهجرة السرية كبديل عن الحرقة عن طريق قوارب الموت في ظل تشديد الرقابة من طرف خفر السواحل من الطرفين الجزائري والإسباني.
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مصير مجهول لـ "حراقة" جزائريين تسللوا إلى سبتة الإسبانية
العربي. ب
أفادت مصادر محلية بمستغانم، بأن 3 "حراقة" من حي تجديت، تتراوح أعمارهم ما بين 20 و27 سنة، انقطعت أخبارهم منذ نحو 15 يوما، تاريخ تسللهم من مدينة مغنية الحدودية إلى المغرب، ثم وصولهم إلى مدينة سبتة الخاضعة للسيطرة الإسبانية.
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وحسب ذات المصادر، فإن الحراقة اجتازوا الحدود المغربية برا في رحلة هجرة غير شرعية محفوفة بالمخاطر، في ظل وجود حظوظ التسلل من المعابر الحدودية الفاصلة بين المغرب وإسبانيا بواسطة شبكات تهريب البشر، حيث انتعشت في المدة الأخيرة هذه الطريقة في الهجرة السرية كبديل عن الحرقة عن طريق قوارب الموت في ظل تشديد الرقابة من طرف خفر السواحل من الطرفين الجزائري والإسباني.