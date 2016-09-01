استقبل مطار عبد الحفيظ بوصوف بعين بوشقيف في ولاية تيارت، السبت، أول رحلة لشركة طيران الطاسيلي، كان على متنها الرئيس المدير العام للشركة ووالي تيارت مع طاقم من الصحافيين والمسؤلين.
وقد أمضى بالمناسبة مدير شركة الطيران اتفاقية مع مجمع طحكوت الذي له عدة استثمارات بالولاية منها مصنع سيارات "هيونداي".
وحسب تصريحات لمدير الشركة ووالي الولاية، فإن هذا الخط الجوي سيتضمن الربط بين تيارت والعاصمة مرورا بوهران بأسعار مدعمة، حيث يبلغ ثمن التذكرة 2040 د.ج للرحلة وأقل من ضعفها لتذكرة الذهاب والإياب، كل أحد وأربعاء.
و إن كان والي تيارت قد ترجى الرئيس المدير العام للطيران بأن لا يستعجل الحكم على مردودية الخط والإبقاء عليه لفائدة الولاية مع الكشف عن إمكانية فتح خط دولي نحو فرانكفورت الألمانية لوجود جالية كبيرة هناك، فإن مدير النقل دعا مواطني الولاية إلى السفر عبر الطائرة.
هذا ويبدي سكان الولاية تفاؤلا في استمرار المطار واستغلاله في رحلات الحج ورحلات التنقل إلى العاصمة لما في ذلك من ربح الوقت وإنقاصا لحركة المرور البرية.
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خط جوي جديد لـ"طيران الطاسيلي" بين تيارت والعاصمة
ق م
استقبل مطار عبد الحفيظ بوصوف بعين بوشقيف في ولاية تيارت، السبت، أول رحلة لشركة طيران الطاسيلي، كان على متنها الرئيس المدير العام للشركة ووالي تيارت مع طاقم من الصحافيين والمسؤلين.
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وقد أمضى بالمناسبة مدير شركة الطيران اتفاقية مع مجمع طحكوت الذي له عدة استثمارات بالولاية منها مصنع سيارات "هيونداي".
وحسب تصريحات لمدير الشركة ووالي الولاية، فإن هذا الخط الجوي سيتضمن الربط بين تيارت والعاصمة مرورا بوهران بأسعار مدعمة، حيث يبلغ ثمن التذكرة 2040 د.ج للرحلة وأقل من ضعفها لتذكرة الذهاب والإياب، كل أحد وأربعاء.
و إن كان والي تيارت قد ترجى الرئيس المدير العام للطيران بأن لا يستعجل الحكم على مردودية الخط والإبقاء عليه لفائدة الولاية مع الكشف عن إمكانية فتح خط دولي نحو فرانكفورت الألمانية لوجود جالية كبيرة هناك، فإن مدير النقل دعا مواطني الولاية إلى السفر عبر الطائرة.
هذا ويبدي سكان الولاية تفاؤلا في استمرار المطار واستغلاله في رحلات الحج ورحلات التنقل إلى العاصمة لما في ذلك من ربح الوقت وإنقاصا لحركة المرور البرية.