حماس تدين انتقاد بان كي مون لقرار اليونسكو حول القدس

استنكرت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)، الأربعاء، انتقاد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، تبني منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) قراراً يعتبر المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة، "تراثاً إسلامياً خالصاً".

واعتبرت الحركة في بيان نشر، اليوم (الأربعاء)، انتقاد كي مون، خروجاً عن صلاحياته، بتمثيل القرارات الرسمية الصادرة عن مؤسسات الأمم المتحدة.

وأضافت: "هذه التصريحات دليل على انتهاكه للقرارات الدولية لخدمة المصالح الإسرائيلية".

وكان المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة استيفان دوغريك، قد قال أمس (الثلاثاء)، في مؤتمر صحفي في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، إن "بان كي مون يؤكد من جديد أهمية البلدة القديمة في القدس، وأسوارها للديانات السماوية الثلاث، ويشدد على أهمية الارتباط الديني والتاريخي للمسلمين والمسيحيين واليهود بالأماكن المقدسة".

واعتمدت (اليونسكو)، أمس (الثلاثاء)، بشكل نهائي، قراراً تقدمت به فلسطين والجزائر ودول عربية أخرى ينفي وجود علاقة بين اليهودية والمسجد الأقصى.