استنكرت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)، الأربعاء، انتقاد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، تبني منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) قراراً يعتبر المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة، "تراثاً إسلامياً خالصاً".
واعتبرت الحركة في بيان نشر، اليوم (الأربعاء)، انتقاد كي مون، خروجاً عن صلاحياته، بتمثيل القرارات الرسمية الصادرة عن مؤسسات الأمم المتحدة.
وأضافت: "هذه التصريحات دليل على انتهاكه للقرارات الدولية لخدمة المصالح الإسرائيلية".
وكان المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة استيفان دوغريك، قد قال أمس (الثلاثاء)، في مؤتمر صحفي في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، إن "بان كي مون يؤكد من جديد أهمية البلدة القديمة في القدس، وأسوارها للديانات السماوية الثلاث، ويشدد على أهمية الارتباط الديني والتاريخي للمسلمين والمسيحيين واليهود بالأماكن المقدسة".
واعتمدت (اليونسكو)، أمس (الثلاثاء)، بشكل نهائي، قراراً تقدمت به فلسطين والجزائر ودول عربية أخرى ينفي وجود علاقة بين اليهودية والمسجد الأقصى.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
أعارض
أؤيد
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل سيضفي تنصيب هيئة الانتخابات شفافية على الإقتراع؟
نعم
لا
هل تعتقد أن شكيب خليل سيعود إلى الحكومة؟
يعود
لا يعود
ما هي الحكومة الأنسب لتسيير المرحلة الحالية؟
حكومة توافقية
حكومة الأغلبية البرلمانية
حكومة تكنوقراطية
كيف ترى قرار حل جهاز المخابرات وإلحاق مصالحه بالرئاسة؟
خطوة نحو الدولة المدنية
تغيير للتسمية فقط
خطوة نحو الشفافية
هل تعتقد أن التعديل الدستوري سيؤسس للدولة المدنية؟
أتوقع
لا أتوقع
اختر الشخصية السياسية لعام 2015
عمار سعداني
لويزة حنون
عبد الرزاق مقري
هل دفن مشروع مزراق بعد تصريحات بوتفليقة؟
نعم
لا
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
شارك برأيك
من يتحمل مسؤولية إخفاق "الخضر" أمام الكاميرون ؟
فضائح الكتاب المدرسي هل هي الشجرة التي تغطي غابة الإصلاحات؟
هل ينجح "راييفاتش" مع المحاربين؟
قطاع التربية بين "سرية الإصلاحات" و"التوظيف السياسي"
ما السبيل لإنهاء نزيف البراءة؟
هل يخترق الخضر مجموعة الموت؟
فضائح بكالوريا 2016: من المتسبب وما الحلّ؟
هل ينال المحاربون من القراصنة؟
سيطرة الحكومة على الوضع الاقتصادي بين التفاؤل والواقع الصعب
ما قدرة النسور على تجديد العبور؟
الأكثر تفاعلا
1السعودية تعلن تنفيذ عقوبة الإعدام في حق أمير
2استئناف اللقاءات بين ولاة تونس والجزائر قريبا
3مساعي تركية لمنع "سايكس بيكو" جديد
4يديعوت أحرونوت: دعم نظام السيسي يخدم مصالح إسرائيل الأمنية
5تظاهرة لليوم الثاني لأفراد الشرطة في فرنسا
Français English
الرأي
عثمان سعدي
فاروق شوشة العاشق المصري الكبير للغة الضاد يغادرنا
حبيب راشدين
ثارات حسين أوباما بخراب الموصل
جمال لعلامي
..اصمتوا!
قادة بن عمار
أنقذوا الموصل!
أبو بكر خالد سعد الله
تدريس تاريخ العلوم في نظام "ل.م.د."
سليم قلالة
وضحكت من غبائنا السينما
صالح عوض
الموصل في حلبة النار
جمال لعلامي
أوقفوا التغماس!
صالح عوض
"عين السخنة".. مؤتمر أم مؤامرة؟
محمد الهادي الحسني
التخنزر
الفيديو
ظهور كاتبةٍ قطرية في برنامج تلفزيوني دون حجاب يثير جدلاً
من هي القوات التي تشارك في معركة الموصل؟
جيران وأقارب "أحمد ياسين" لايزالون تحت الصدمة
ميزانية الفاف تدفع روراوة لتوظيف البطالين
فريد غازي يرحب بألان بيران ناخبًا للخضر
تعرف على الأمين العام الجديد للأمم المتحدة البرتغالي أنطونيو غوتيريس
إنهيار مبنى في طور الانجاز بالعاشور دون تسجيل خسائر بشرية
15 مؤسسة أمريكية تريد الإستثمار بالجزائر في الطاقة والصناعة الصيدلانية
بلديات العاصمة تستنزف ميزانياتها قبل نهاية السنة في تجديد الأرصفة
روسيا في قلب الانتخابات الأمريكية للبيت الأبيض
حماس تدين انتقاد بان كي مون لقرار اليونسكو حول القدس
الأناضول - الشروق أونلاين
استنكرت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)، الأربعاء، انتقاد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، تبني منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) قراراً يعتبر المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة، "تراثاً إسلامياً خالصاً".
تغطيات ذات صلة
أوباما لترامب: توقف عن النحيب والانتخابات لن تُزور
اختتام اجتماع وزراء خارجية "التعاون الإسلامي" في أوزبكستان
الأمريكيون العرب يهدون ترامب لوحة إعلانية
تظاهرة لليوم الثاني لأفراد الشرطة في فرنسا
مسلح يصيب أربعة من الشرطة جنوبي ألمانيا
واعتبرت الحركة في بيان نشر، اليوم (الأربعاء)، انتقاد كي مون، خروجاً عن صلاحياته، بتمثيل القرارات الرسمية الصادرة عن مؤسسات الأمم المتحدة.
وأضافت: "هذه التصريحات دليل على انتهاكه للقرارات الدولية لخدمة المصالح الإسرائيلية".
وكان المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة استيفان دوغريك، قد قال أمس (الثلاثاء)، في مؤتمر صحفي في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، إن "بان كي مون يؤكد من جديد أهمية البلدة القديمة في القدس، وأسوارها للديانات السماوية الثلاث، ويشدد على أهمية الارتباط الديني والتاريخي للمسلمين والمسيحيين واليهود بالأماكن المقدسة".
واعتمدت (اليونسكو)، أمس (الثلاثاء)، بشكل نهائي، قراراً تقدمت به فلسطين والجزائر ودول عربية أخرى ينفي وجود علاقة بين اليهودية والمسجد الأقصى.