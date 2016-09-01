الرئيسة السابقة لأندونيسيا تزور الجزائر

شرعت الرئيسة السابقة لأندونيسيا، ميغاواتي سوكارنو بوتري، الخميس، في زيارة صداقة إلى الجزائر تدوم خمسة أيام.

وكان في استقبال ميغاواتي لدى وصولها إلى مطار هواري بومدين الدولي رئيس مجلس الأمة، عبد القادر بن صالح، وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، رمطان لعمامرة، ووزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، مونية مسلم.

وترحمت الرئيسة السابقة لأندونيسيا، ميغاواتي سوكارنو بوتري، بمقبرة العالية على أرواح شهداء الثورة التحريرية المجيدة.

وقامت ميغاواتي التي كانت مرفوقة برئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح ووزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة مونية مسلم، بوضع إكليل من الزهور بمربع الشهداء وقراءة فاتحة الكتاب ترحما على أرواحهم الطاهرة.