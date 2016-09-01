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الرئيسة السابقة لأندونيسيا تزور الجزائر
شرعت الرئيسة السابقة لأندونيسيا، ميغاواتي سوكارنو بوتري، الخميس، في زيارة صداقة إلى الجزائر تدوم خمسة أيام.
وكان في استقبال ميغاواتي لدى وصولها إلى مطار هواري بومدين الدولي رئيس مجلس الأمة، عبد القادر بن صالح، وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، رمطان لعمامرة، ووزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، مونية مسلم.
وترحمت الرئيسة السابقة لأندونيسيا، ميغاواتي سوكارنو بوتري، بمقبرة العالية على أرواح شهداء الثورة التحريرية المجيدة.
وقامت ميغاواتي التي كانت مرفوقة برئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح ووزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة مونية مسلم، بوضع إكليل من الزهور بمربع الشهداء وقراءة فاتحة الكتاب ترحما على أرواحهم الطاهرة.
دحمان الحراشي2016/10/20 على 14:101
أول سيدة تتولى رئاسة إندونيسيا، اعتمدت على إرث عائلتها النضالي، فهي ابنة أحمد سوكارنو مؤسس البلاد. حظيت بشعبية كبيرة خاصة في الأوساط الفقيرة، ودافعت عن وحدة الأرخبيل رافضة التفريط في أي جزء منه.
تؤمن ميغاواتي بالمبادئ التي كان ينادي بها أبوها أحمد سوكارنو بشأن ضرورة المحافظة على وحدة البلاد، لذا وقفت موقفا معارضا للرئيس السابق يوسف حبيبي واتهمته بالتفريط في جزء من الأراضي الإندونيسية بعد استقلال إقليم تيمور الشرقية، كما عارضت انفصال الحركات الانفصالية التي تشهدها مقاطعات آتشه وإيريان جايا.