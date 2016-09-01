استنكرت النقابة الوطنية المستقلة لعمال الكهرباء والغاز، في بيان لها الأحد، التحرش الجنسي الذي تعرضت له موظفة في سونلغاز بولاية عناية من طرف مسؤولها المباشر.
البيان الذي تحصلت الشروق أونلاين على نسخة منه، ندد بما تتعرض له المرأة العاملة بالمجمع من تصرفات غير أخلاقية دون وجود الرادع القانوني، فبرغم تقديم السيدة المتحرش بها شكوى رسمية إلا أنها تلقت ابتزاز وطلبوا منها إلغاء الشكاوي الجزائية وإلا معاقبتها تأديبيا، الأمر الذي حصل بالفعل فقد تم فصلها عن العمل رغم أنها ضحية تحرش جنسي وعضو في النقابة المستقلة لعمال الكهرباء والغاز.
وأضاف البيان، أن مثل هاته الممارسات يحظى أبطالها بتستر المسؤولين وتجهال القوانين رغم وضوحها.
وأكدت النقابة أنها راسلت وزارة العمل ومجمع سونلغاز للوقوف على حيثيات القضية، إلا أن طلبهم قوبل بالتجاهل، مما سيدفعم إلى تقديم شكوى رسمية لمنظمة العمل الدولية والمنظمات الدولية لإجبار الحكومة على تكريس حماية المرأة في مكان عملها.
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نقابة سونلغاز: مسؤولون يتسترون على التحرش الجنسي
الشروق اونلاين
استنكرت النقابة الوطنية المستقلة لعمال الكهرباء والغاز، في بيان لها الأحد، التحرش الجنسي الذي تعرضت له موظفة في سونلغاز بولاية عناية من طرف مسؤولها المباشر.
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البيان الذي تحصلت الشروق أونلاين على نسخة منه، ندد بما تتعرض له المرأة العاملة بالمجمع من تصرفات غير أخلاقية دون وجود الرادع القانوني، فبرغم تقديم السيدة المتحرش بها شكوى رسمية إلا أنها تلقت ابتزاز وطلبوا منها إلغاء الشكاوي الجزائية وإلا معاقبتها تأديبيا، الأمر الذي حصل بالفعل فقد تم فصلها عن العمل رغم أنها ضحية تحرش جنسي وعضو في النقابة المستقلة لعمال الكهرباء والغاز.
وأضاف البيان، أن مثل هاته الممارسات يحظى أبطالها بتستر المسؤولين وتجهال القوانين رغم وضوحها.
وأكدت النقابة أنها راسلت وزارة العمل ومجمع سونلغاز للوقوف على حيثيات القضية، إلا أن طلبهم قوبل بالتجاهل، مما سيدفعم إلى تقديم شكوى رسمية لمنظمة العمل الدولية والمنظمات الدولية لإجبار الحكومة على تكريس حماية المرأة في مكان عملها.