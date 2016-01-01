حذرت مصالح الأرصاد الجوية في نشرية خاصة، من تساقط أمطار غزيرة مصحوبة برعود في نواحي ولاية ورقلة، حيث تتعدى 50 ملم، مع تسجيل رياح قوية.
وذكرت المصالح، أن النشرية صالحة ابتداء من اليوم الاثنين، على الساعة التاسعة صباحا إلى غاية الثلاثاء على الساعة السادسة مساء.
وتعرف مناطق الشمال أجواء حارة، حيث تصل درجات الحرارة ما بين 35 و 36 بالسواحل، وبالمدن الداخلية ستتراوح درجات الحرارة ما بين 28 و 38 درجة.
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نشرية خاصة للأرصاد الجوية تحذر
أمطار غزيرة ورياح قوية في الجنوب
الشروق أون لاين
حذرت مصالح الأرصاد الجوية في نشرية خاصة، من تساقط أمطار غزيرة مصحوبة برعود في نواحي ولاية ورقلة، حيث تتعدى 50 ملم، مع تسجيل رياح قوية.
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أمطار غزيرة ورياح قوية في الجنوب
وذكرت المصالح، أن النشرية صالحة ابتداء من اليوم الاثنين، على الساعة التاسعة صباحا إلى غاية الثلاثاء على الساعة السادسة مساء.
وتعرف مناطق الشمال أجواء حارة، حيث تصل درجات الحرارة ما بين 35 و 36 بالسواحل، وبالمدن الداخلية ستتراوح درجات الحرارة ما بين 28 و 38 درجة.