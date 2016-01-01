قال مسؤولون عسكريون من الهند وباكستان، الاثنين، إن قصفاً عبر الحدود بين البلدين أسفر عن مقتل اثنين من المدنيين الباكستانيين وجندي هندي، في الوقت الذي تستمر فيه التوترات بين البلدين النوويين.
وقال الجيش الباكستاني، إن القصف أصاب قطاعات هاربال وبوخليان وتشارواه عند الخط الذي يفصل بين إقليم بنجاب الباكستاني ومنطقة جامو في الجزء الواقع تحت سيطرة الهند من كشمير.
وقال الجيش الهندي، إن إطلاق النار وقع في قطاعات بورا وبارجوال وكاناتشاك.
والأجواء متوترة بين باكستان والهند منذ جويلية، عندما قتلت قوات هندية مقاتلاً شاباً من كشمير مما أثار احتجاجات كبيرة في الجزء الواقع تحت سيطرة الهند من كشمير. وأسفر قمع قوات الأمن للاحتجاجات عن مقتل 80 محتجاً كشميرياً على الأقل.
وزادت العلاقات سوءاً في سبتمبر عندما اقتحم مسلحون قاعدة عسكرية هندية في أوري وقتلوا 18 جندياً هندياً في أكبر هجوم من نوعه منذ 14 عاماً.
وألقت الهند باللوم في الهجوم على باكستان، وقالت إنها رداً على الهجوم نفذت "ضربات موجهة" عبر خط المراقبة الذي يفصل الجزء الواقع تحت سيطرة الهند عن الجزء الواقع تحت سيطرة باكستان من كشمير في 29 سبتمبر، لاستهداف مقاتلين كشميريين متمركزين هناك. ونفت باكستان حدوث أي توغل في أراضيها.
وقال الجيش الباكستاني، إن طفلاً عمره عاماً بين القتيلين في قرية جانجلورا الباكستانية، اليوم (الاثنين).
وردت القوات الباكستانية على إطلاق النار من الجانب الهندي واستمر تبادل إطلاق النار طوال الليل.
وقالت باكستان، إن سبعة مدنيين أصيبوا في تبادل إطلاق النار.
وقال متحدث باسم قوات أمن الحدود الهندية، إنه في منطقة جامو الهندية قُتل جندي بالنيران الباكستانية في حين أُصيب آخر. وأضاف أن خمسة مدنيين بينهم امرأتان وطفل أصيبوا.
وقال المتحدث، إن هذا هو ثاني جندي من قوات أمن الحدود يقتل بنيران باكستانية خلال الأيام الثلاثة الأخيرة.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
نعم
لا
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
أعارض
أؤيد
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل سيضفي تنصيب هيئة الانتخابات شفافية على الإقتراع؟
نعم
لا
هل تعتقد أن شكيب خليل سيعود إلى الحكومة؟
يعود
لا يعود
ما هي الحكومة الأنسب لتسيير المرحلة الحالية؟
حكومة توافقية
حكومة الأغلبية البرلمانية
حكومة تكنوقراطية
كيف ترى قرار حل جهاز المخابرات وإلحاق مصالحه بالرئاسة؟
خطوة نحو الدولة المدنية
تغيير للتسمية فقط
خطوة نحو الشفافية
هل تعتقد أن التعديل الدستوري سيؤسس للدولة المدنية؟
أتوقع
لا أتوقع
اختر الشخصية السياسية لعام 2015
عمار سعداني
لويزة حنون
عبد الرزاق مقري
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
شارك برأيك
رحيل سعداني بين الإقالة والاستقالة
من يتحمل مسؤولية إخفاق "الخضر" أمام الكاميرون ؟
فضائح الكتاب المدرسي هل هي الشجرة التي تغطي غابة الإصلاحات؟
هل ينجح "راييفاتش" مع المحاربين؟
قطاع التربية بين "سرية الإصلاحات" و"التوظيف السياسي"
ما السبيل لإنهاء نزيف البراءة؟
هل يخترق الخضر مجموعة الموت؟
فضائح بكالوريا 2016: من المتسبب وما الحلّ؟
هل ينال المحاربون من القراصنة؟
سيطرة الحكومة على الوضع الاقتصادي بين التفاؤل والواقع الصعب
الأكثر تفاعلا
1بوتين لساركوزي: "تحدث معي بلهجة مختلفة وإلا سأسحقك!"
2وفاة سادس أمراء قطر الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني
3البغدادي يظهر في الموصل وتقارير عن تمرد ضد "داعش"
4قناة إسرائيلية تشارك في تغطية معركة الموصل
5استطلاع رأي: شعبية ترامب تتدهور بسبب تهم الاعتداء الجنسي
Français English
الرأي
محمد الهادي الحسني
أين هي الدولة؟
جمال لعلامي
الفأس على الرأس!
رشيد ولدب وسيافة
معجزة اسمها "داعش"!
محمد بوخطة
قانون التقاعد المسبق.. وفن صناعة الأزمات !
عمار يزلي
موتى قاعدون..نسبيا!
جمال لعلامي
علـّمنا "الجوع والحفى"!
عبد الناصر
إذا أنت أكرمت الكريم...
حبيب راشدين
القاعدة والاستثناء في "سُنَن" التقاعد
جمال لعلامي
ضعيف ومخيف!
حسين لقرع
تلاميذ "الفايسبوك" و"النسخ واللصق"
الفيديو
ّأيّ مستقبل للأفلان بعد رحيل سعداني!
هذا ما فعله مدير روضة رأى معلمة تؤذي الأطفال؟!
اليوم الوطني للصحافة.. انجازات على الورق ومعاناة في الواقع
مولودية بجاية تواصل تحضيراتها لمواجهة مازمبي
عمي يونس.. ذاكرة الحربين العالميتين تتنقل في أزقة جيجل
طفلة روسية تتحدث سبع لغات بينها العربية والصينية
الجلفة تستقبل كبار السينمائيين في أيام “سينما الثورة” على طريقة الكبار
المسبار الأوروبي "سكياباريلي" يلامس سطح المريخ
تيزي وزو: متقاعدو “أونيام” يغلقون مقر المديرية العامة
مركز بيار وماري كوري لعلاج السرطان ضغط ونقص في التجهيزات
ثلاثة قتلى في قصف عبر الحدود بين الهند وباكستان
رويترز - الشروق أونلاين
قال مسؤولون عسكريون من الهند وباكستان، الاثنين، إن قصفاً عبر الحدود بين البلدين أسفر عن مقتل اثنين من المدنيين الباكستانيين وجندي هندي، في الوقت الذي تستمر فيه التوترات بين البلدين النوويين.
تغطيات ذات صلة
أمريكيون يلتقون كوريين شماليين في ماليزيا
ثلاثة قتلى في قصف عبر الحدود بين الهند وباكستان
مقتل خمسة أشخاص في تحطم طائرةبمالطا
مقتل خمسة فرنسيين في تحطم طائرة في مالطا
فرنسا تبدأ في إخلاء مخيم كاليه
وقال الجيش الباكستاني، إن القصف أصاب قطاعات هاربال وبوخليان وتشارواه عند الخط الذي يفصل بين إقليم بنجاب الباكستاني ومنطقة جامو في الجزء الواقع تحت سيطرة الهند من كشمير.
وقال الجيش الهندي، إن إطلاق النار وقع في قطاعات بورا وبارجوال وكاناتشاك.
والأجواء متوترة بين باكستان والهند منذ جويلية، عندما قتلت قوات هندية مقاتلاً شاباً من كشمير مما أثار احتجاجات كبيرة في الجزء الواقع تحت سيطرة الهند من كشمير. وأسفر قمع قوات الأمن للاحتجاجات عن مقتل 80 محتجاً كشميرياً على الأقل.
وزادت العلاقات سوءاً في سبتمبر عندما اقتحم مسلحون قاعدة عسكرية هندية في أوري وقتلوا 18 جندياً هندياً في أكبر هجوم من نوعه منذ 14 عاماً.
وألقت الهند باللوم في الهجوم على باكستان، وقالت إنها رداً على الهجوم نفذت "ضربات موجهة" عبر خط المراقبة الذي يفصل الجزء الواقع تحت سيطرة الهند عن الجزء الواقع تحت سيطرة باكستان من كشمير في 29 سبتمبر، لاستهداف مقاتلين كشميريين متمركزين هناك. ونفت باكستان حدوث أي توغل في أراضيها.
وقال الجيش الباكستاني، إن طفلاً عمره عاماً بين القتيلين في قرية جانجلورا الباكستانية، اليوم (الاثنين).
وردت القوات الباكستانية على إطلاق النار من الجانب الهندي واستمر تبادل إطلاق النار طوال الليل.
وقالت باكستان، إن سبعة مدنيين أصيبوا في تبادل إطلاق النار.
وقال متحدث باسم قوات أمن الحدود الهندية، إنه في منطقة جامو الهندية قُتل جندي بالنيران الباكستانية في حين أُصيب آخر. وأضاف أن خمسة مدنيين بينهم امرأتان وطفل أصيبوا.
وقال المتحدث، إن هذا هو ثاني جندي من قوات أمن الحدود يقتل بنيران باكستانية خلال الأيام الثلاثة الأخيرة.