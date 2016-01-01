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تسبب في شل تام لحركة المرور
حريق يلتهم الأخضر واليابس في دنيا بارك
نشب حريق على مستوى حديقة دنيا بارك ببن عكنون، بعد زوال يوم الاثنين، أتى على مساحات واسعة من هذا الفضاء الذي تغطيه مساحات واسعة من الحشائش "اليابسة" وحتى الخضراء وبعض الأشجار والشجيرات.
وتدخلت مصالح الحماية المدنية لإخماد هذا الحريق المهول، لكن ألسنة النيران كانت تلتهم بشكل سريع تلك المساحات. كما تسببت هذه النيران في تعطيل حركة المرور وشلها على مستوى الطريق الرابط بين الدار البيضاء وزرالدة، لاسيما من ضواحي عين الحراش إلى غاية بن عكنون.
جزائري مدمر2016/10/24 على 17:201
في عز الصيف ذات الحرارة الشديدة لم يحترق فكيف يحترق في عز البرودة وكأننا في فصل الشتاءهذا المنتزه دنيا بارك كان فيه الجدل بين المد والجزر مع بارونات ارباب العمل والاستثمار ووزارة التجارة في شرائه وبيعه هاهو الحريق يلتهم المكان بفعل فاعل مدبر بليل من اجل الدنيا والمادة فاهلكوا الحرث والنسل الله لايتربحهم ولا يبارك لهم في مالهم -- هناك على الصورة تباطؤ في اطفائه وكأن الامر لايعنيهم حتى التهمت النيرات مساحات شاسعة التي يريدونها
محمد - Dz2016/10/24 على 17:372
يفسدون في الارض ولا يصلحون كل يوم حريق وين راهم ريحين ولله القلب يوجع. ماشي حق