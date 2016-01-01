تسبب في شل تام لحركة المرور حريق يلتهم الأخضر واليابس في دنيا بارك

نشب حريق على مستوى حديقة دنيا بارك ببن عكنون، بعد زوال يوم الاثنين، أتى على مساحات واسعة من هذا الفضاء الذي تغطيه مساحات واسعة من الحشائش "اليابسة" وحتى الخضراء وبعض الأشجار والشجيرات.

وتدخلت مصالح الحماية المدنية لإخماد هذا الحريق المهول، لكن ألسنة النيران كانت تلتهم بشكل سريع تلك المساحات. كما تسببت هذه النيران في تعطيل حركة المرور وشلها على مستوى الطريق الرابط بين الدار البيضاء وزرالدة، لاسيما من ضواحي عين الحراش إلى غاية بن عكنون.