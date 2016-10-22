وقع انفجار قوي لم يعرف سببه، الثلاثاء، في منتجع أنطاليا الواقع في جنوب تركيا، ما أسفر عن سقوط عدد من الجرحى، كما ذكرت شبكات التلفزيون.
وتحدث رئيس بلدية المدينة مينديريل توريل لشبكة "إن تي في" عن "إصابة ما بين عشرة و12 مواطناً بجروح طفيفة بشظايا زجاج"، لكنه أكد أنه من "المبكر جداً الحديث عن عمل إرهابي" بعد الانفجار الذي وقع في مرآب غرفة التجارة في المدينة.
وقالت وكالة الأنباء "دوغان"، إن آلية دمرت بالكامل وتضررت أربع أخرى.
ويأتي هذا الانفجار بينما تهز تركيا منذ أكثر من عام سلسلة هجمات مرتبطة باستئناف النزاع الكردي أو نسبت إلى تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) وأسفرت عن سقوط عشرات القتلى خصوصاً في إسطنبول وأنقرة.
وأنطاليا الواقعة على الساحل التركي على البحر المتوسط واحدة من الوجهات المفضلة للسياح. لكن عدد هؤلاء تراجع بشكل كبير خلال السنة الأخيرة على اثر سلسلة من الاعتداءات التي شهدتها تركيا.
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سقوط جرحى في انفجار قوي في أنطاليا جنوب تركيا
أ ف ب - الشروق أونلاين
وقع انفجار قوي لم يعرف سببه، الثلاثاء، في منتجع أنطاليا الواقع في جنوب تركيا، ما أسفر عن سقوط عدد من الجرحى، كما ذكرت شبكات التلفزيون.
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وتحدث رئيس بلدية المدينة مينديريل توريل لشبكة "إن تي في" عن "إصابة ما بين عشرة و12 مواطناً بجروح طفيفة بشظايا زجاج"، لكنه أكد أنه من "المبكر جداً الحديث عن عمل إرهابي" بعد الانفجار الذي وقع في مرآب غرفة التجارة في المدينة.
وقالت وكالة الأنباء "دوغان"، إن آلية دمرت بالكامل وتضررت أربع أخرى.
ويأتي هذا الانفجار بينما تهز تركيا منذ أكثر من عام سلسلة هجمات مرتبطة باستئناف النزاع الكردي أو نسبت إلى تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) وأسفرت عن سقوط عشرات القتلى خصوصاً في إسطنبول وأنقرة.
وأنطاليا الواقعة على الساحل التركي على البحر المتوسط واحدة من الوجهات المفضلة للسياح. لكن عدد هؤلاء تراجع بشكل كبير خلال السنة الأخيرة على اثر سلسلة من الاعتداءات التي شهدتها تركيا.