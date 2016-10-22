استرجاع كلاشينكوف وبندقية نصف آلية وكمية من الذخيرة القبض على إرهابيين اثنين في بومرداس

ألقت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، الأربعاء، القبض على إرهابيين اثنين، بولاية بومرداس بالناحية العسكرية الأولى.

وأفاد بيان لوزارة الدفاع الوطني، أنه تم استرجاع في العملية، مسدس رشاش من نوع كلاشنكوف وبندقية نصف آلية من نوع سيمونوف وكمية من الذخيرة ومنظار ميدان وآلة كاميرا وثلاثة هواتف نقالة.