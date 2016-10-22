استرجاع كلاشينكوف وبندقية نصف آلية وكمية من الذخيرة
القبض على إرهابيين اثنين في بومرداس
الشروق أون لاين
ألقت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، الأربعاء، القبض على إرهابيين اثنين، بولاية بومرداس بالناحية العسكرية الأولى.
وأفاد بيان لوزارة الدفاع الوطني، أنه تم استرجاع في العملية، مسدس رشاش من نوع كلاشنكوف وبندقية نصف آلية من نوع سيمونوف وكمية من الذخيرة ومنظار ميدان وآلة كاميرا وثلاثة هواتف نقالة.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
نعم
لا
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
أعارض
أؤيد
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل سيضفي تنصيب هيئة الانتخابات شفافية على الإقتراع؟
نعم
لا
هل تعتقد أن شكيب خليل سيعود إلى الحكومة؟
يعود
لا يعود
ما هي الحكومة الأنسب لتسيير المرحلة الحالية؟
حكومة توافقية
حكومة الأغلبية البرلمانية
حكومة تكنوقراطية
كيف ترى قرار حل جهاز المخابرات وإلحاق مصالحه بالرئاسة؟
خطوة نحو الدولة المدنية
تغيير للتسمية فقط
خطوة نحو الشفافية
هل تعتقد أن التعديل الدستوري سيؤسس للدولة المدنية؟
أتوقع
لا أتوقع
اختر الشخصية السياسية لعام 2015
عمار سعداني
لويزة حنون
عبد الرزاق مقري
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
شارك برأيك
رحيل سعداني بين الإقالة والاستقالة
من يتحمل مسؤولية إخفاق "الخضر" أمام الكاميرون ؟
فضائح الكتاب المدرسي هل هي الشجرة التي تغطي غابة الإصلاحات؟
هل ينجح "راييفاتش" مع المحاربين؟
قطاع التربية بين "سرية الإصلاحات" و"التوظيف السياسي"
ما السبيل لإنهاء نزيف البراءة؟
هل يخترق الخضر مجموعة الموت؟
فضائح بكالوريا 2016: من المتسبب وما الحلّ؟
هل ينال المحاربون من القراصنة؟
سيطرة الحكومة على الوضع الاقتصادي بين التفاؤل والواقع الصعب
الأكثر تفاعلا
1بن غبريط: الفضل في تتويج التلميذ محمد جلود يعود لوالديه
2حركة جزئية في سلك رؤساء أمن الولايات
3ولد عباس: لا حرج لدي في الإتصال ببلخادم
4فصل موظفي البريد الرافضين شغل سكنات وظيفية!
5مشاريع "عدل" والترقوي "رهينة" التهيئة الخارجية والمرافق!
Français English
الرأي
حبيب راشدين
جبهة التحرير باقية وتتبدل
صالح عوض
محكمة عنصرية
جمال لعلامي
طمّاعون رحّل بالشكارة!
حسين لقرع
خطة لتفجير الجزائر؟!
سليم قلالة
سياسة الوجوه الطَلْقة خير
جمال لعلامي
"معاندة" قاتلة!
صالح عوض
دحلان - عباس.. مع حفظ الألقاب
عثمان سعدي
الشيخ عبد المجيد حيرش علّمني فكان المعلم الكفء
محمد الهادي الحسني
أين هي الدولة؟
جمال لعلامي
الفأس على الرأس!
الفيديو
عراك في البرلمان الفنزويلي!
لاعبة تنس روسية تقص شعرها أثناء المباراة لتحقق المفاجأة!
بالفيديو.. عبد المجيد بايت.. دركي استشهد لدى محاولته إنقاذ روح من الموت
سفينة نرويجية تنقذ آلاف المهاجرين في البحر المتوسط
الشروق ترافق القوّات العراقية وترصد عمليات في الموصل ضد تنظيم"داعش"
صيني يشن هجوما عنيفا على سيدة في مصعد!
غبار المعارك يعلو سماء حلب من جديد
تابعوا طريق المهاجرين المحفوف بالموت إلى أوروبا
ّأيّ مستقبل للأفلان بعد رحيل سعداني!
هذا ما فعله مدير روضة رأى معلمة تؤذي الأطفال؟!
استرجاع كلاشينكوف وبندقية نصف آلية وكمية من الذخيرة
القبض على إرهابيين اثنين في بومرداس
الشروق أون لاين
ألقت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، الأربعاء، القبض على إرهابيين اثنين، بولاية بومرداس بالناحية العسكرية الأولى.
تغطيات ذات صلة
قطار الجزائر- زرالدة ينطلق في 1 نوفمبر المقبل
حجز 23 قنطارا من الكيف المعالج بالنعامة
تبون يدعو المؤسسات الصينية لزيادة عدد العمال في الورشات
القبض على إرهابيين اثنين في بومرداس
فاتورة الكهرباء تخرج الجزائريين للشارع!
وأفاد بيان لوزارة الدفاع الوطني، أنه تم استرجاع في العملية، مسدس رشاش من نوع كلاشنكوف وبندقية نصف آلية من نوع سيمونوف وكمية من الذخيرة ومنظار ميدان وآلة كاميرا وثلاثة هواتف نقالة.