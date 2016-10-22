صدر للكاتب الصحفي سعيد مقدم، مؤلف يبحث في سيرة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بعنوان "أردوغان بين الخصوم والأنصار.. مسيرة زعيم".
الكتاب الصادر عن دار الأوطان، وهو من حجم متوسط، عبارة عن دراسة تبحث في سيرة الرجل منذ أن كان رئيسا لبلدية اسطنبول، ثم رئيسا للحكومة التركية، وهو على رأس حزب العدالة والتنمية، وأخيرا رئيسا للجمهورية.
كما يتناول الكتاب بالتحليل والمقارنة، ما كتب في مصادر عربية وأخرى غربية عن أردوغان، وينقل الرأيين "مع وضد"، ويقف الكتاب مطولا عند محاولة الانقلاب الفاشلة التي استهدفت الرئيس أردوغان مؤخرا "جويلية 2016"، أسبابها، خلفياتها، ونتائجها.
وفي الشق الاقتصادي، يتطرق الكتاب إلى النهضة الحقيقية التي أحدثها أردوغان في تركيا خلال ظرف قصير، وكيف نقل بلاده من الحضيض، إلى بلد أصبح يحتل صدارة البلدان المتقدمة اقتصاديا في العالم، وكيف استطاع أردوغان بالحكمة فقط، حل كثير من مشاكل البلاد، أبرزها مشكلة السكن، ومشكلة الغاز.
وفي شق آخر، يتطرق الكتاب إلى المعركة الكبيرة التي قادها أردوغان بنجاح، لإعادة المؤسسة العسكرية إلى وظيفتها التقليدية وحجمها الدستوري، من خلال حزمة من الإصلاحات باشرها بذكاء كبير.
للتذكير، الكتاب موجود بجناح دار الأوطان في الصالون الدولي للكتاب، وسيكون المؤلف حاضرا طوال أيام المعرض لمناقشة القراء في محتوى الكتاب.
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الكاتب سعيد مقدم يخوض في مسيرة الزعيم أردوغان
م.لهوازي
صحافي بموقع الشروق أونلاين ، متابع للشأن السياسي والوطني
صدر للكاتب الصحفي سعيد مقدم، مؤلف يبحث في سيرة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بعنوان "أردوغان بين الخصوم والأنصار.. مسيرة زعيم".
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الكتاب الصادر عن دار الأوطان، وهو من حجم متوسط، عبارة عن دراسة تبحث في سيرة الرجل منذ أن كان رئيسا لبلدية اسطنبول، ثم رئيسا للحكومة التركية، وهو على رأس حزب العدالة والتنمية، وأخيرا رئيسا للجمهورية.
كما يتناول الكتاب بالتحليل والمقارنة، ما كتب في مصادر عربية وأخرى غربية عن أردوغان، وينقل الرأيين "مع وضد"، ويقف الكتاب مطولا عند محاولة الانقلاب الفاشلة التي استهدفت الرئيس أردوغان مؤخرا "جويلية 2016"، أسبابها، خلفياتها، ونتائجها.
وفي الشق الاقتصادي، يتطرق الكتاب إلى النهضة الحقيقية التي أحدثها أردوغان في تركيا خلال ظرف قصير، وكيف نقل بلاده من الحضيض، إلى بلد أصبح يحتل صدارة البلدان المتقدمة اقتصاديا في العالم، وكيف استطاع أردوغان بالحكمة فقط، حل كثير من مشاكل البلاد، أبرزها مشكلة السكن، ومشكلة الغاز.
وفي شق آخر، يتطرق الكتاب إلى المعركة الكبيرة التي قادها أردوغان بنجاح، لإعادة المؤسسة العسكرية إلى وظيفتها التقليدية وحجمها الدستوري، من خلال حزمة من الإصلاحات باشرها بذكاء كبير.
للتذكير، الكتاب موجود بجناح دار الأوطان في الصالون الدولي للكتاب، وسيكون المؤلف حاضرا طوال أيام المعرض لمناقشة القراء في محتوى الكتاب.