نظم 80 أستاذا جامعيا، الأربعاء، وقفة احتجاجية ببهو إدارة المركز الجامعي عبد الحفيظ بوالصوف بميلة، تنديدا بالأوضاع المزرية التي يعيشها الأستاذ على مستوى المركز وعلى رأسها مشكل السكن.
حيث يعتبر المركز المؤسسة الجامعية الوحيدة على مستوى الوطن التي لم توزع فيها سكنات الرئيس، والمقدرة بـ 110 سكنا، وهي السكنات التي أعلن عنها في سنة 2009، غير أنها بقيت حبرا على ورق، مع تجاهل إدارة المركز لمطلب الأساتذة بالحصول على سكناتهم.
كما ندد الأساتذة المحتجون بطريقة تعامل مدير المركز مع العديد من قضاياهم العلمية والبيداغوجية والاجتماعية التي -حسبهم- لا يمكن أن تكون ظروف عمل الأستاذ الجامعي.
وبعد استنفاد الفرع النقابي للنقابة الوطنية للأساتذة الجامعيين –فرع ميلة- جميع سبل الحوار مع إدارة المركز، قرر في جمعيته العامة تصعيد الموقف وبرمجة وقفات احتجاجية دورية في المركز الجامعي وأمام مقر الولاية، والذهاب إلى الإضراب في أقرب وقت ممكن إذا لم تستجب إدارة المركز لمطالبهم.
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أكثر من 80 أستاذا بالمركز الجامعي لميلة في وقفة احتجاجية
نسيم.ع
نظم 80 أستاذا جامعيا، الأربعاء، وقفة احتجاجية ببهو إدارة المركز الجامعي عبد الحفيظ بوالصوف بميلة، تنديدا بالأوضاع المزرية التي يعيشها الأستاذ على مستوى المركز وعلى رأسها مشكل السكن.
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حيث يعتبر المركز المؤسسة الجامعية الوحيدة على مستوى الوطن التي لم توزع فيها سكنات الرئيس، والمقدرة بـ 110 سكنا، وهي السكنات التي أعلن عنها في سنة 2009، غير أنها بقيت حبرا على ورق، مع تجاهل إدارة المركز لمطلب الأساتذة بالحصول على سكناتهم.
كما ندد الأساتذة المحتجون بطريقة تعامل مدير المركز مع العديد من قضاياهم العلمية والبيداغوجية والاجتماعية التي -حسبهم- لا يمكن أن تكون ظروف عمل الأستاذ الجامعي.
وبعد استنفاد الفرع النقابي للنقابة الوطنية للأساتذة الجامعيين –فرع ميلة- جميع سبل الحوار مع إدارة المركز، قرر في جمعيته العامة تصعيد الموقف وبرمجة وقفات احتجاجية دورية في المركز الجامعي وأمام مقر الولاية، والذهاب إلى الإضراب في أقرب وقت ممكن إذا لم تستجب إدارة المركز لمطالبهم.