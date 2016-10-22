ضابط إيراني يتحدى الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل

أعلن كبير مستشاري قائد حرس الثورة الإسلامية العميد حسين دقيقي، أن هنالك الآن 8 آلاف صاروخ جاهزة للإطلاق لمواجهة "أي معتد تسول له نفسه التطاول على إيران".

وقال العميد حسين دقيقي خلال مراسم "ملتقى تكريم 110 شهداء" شرقي مدينة ملاير الخميس 27 أكتوبر، إن إيران حققت تقدما عسكريا في السنوات الأخيرة، مضيفا أن البلاد تحولت بفضل نهج قيادتها اليوم إلى "نموذج" لسائر بلدان المنطقة.

وأكد دقيقي أن الإستراتيجية الرئيسية اليوم هي "تعزيز جبهة المقاومة أمام الاستكبار"، مضيفا أن "تقوية محور المقاومة في بلدان المنطقة ستقود إلى القضاء على الكيان الصهيوني الغاصب".

وأوضح أن "اتحاد الدول الإسلامية سيقود الكيان الصهيوني إلى خسارة مكانته في المنطقة"، مشيرا إلى أن الإدارة الأمريكية تعلم جيدا أن أي منزل في إيران هو بمثابة "قاعدة ضد الأمريكيين".

وتابع أنه لهذا السبب "يحاول العدو تهديد البلاد عن طريق الحظر الاقتصادي ونشر الفساد والضغوط السياسية ونشر المخدرات".

وأشار دقيقي إلى "الأثمان التي يتحملها العدو في مواجهة الثورة الإسلامية"، قائلا إن أمريكا أيقنت اليوم أنه لا مكان للخيار العسكري في مقابل إيران حتى تحت الطاولة وأن الشعب الإيراني لن يترك أي معتد وشأنه.