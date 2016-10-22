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  • اختر الشخصية السياسية لعام 2015

    • عمار سعداني

      392 (%9.81)

    • لويزة حنون

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    • عبد الرزاق مقري

      2963 (%74.19)

كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟

  • on on استقالة لأسباب صحية
  • on on إقالة بسبب تصريحاته

icon-comments التعليقات
2

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    2016/10/28 على 11:36
    1

    عامل النظافة في اليابان يسمى مهندس البيئة واجرته اكبر من الوزير الياباني الاول ونحن نعطيوهم 18.000 دج يعني اللي عنده الاولاد ما يقدرش يخلص الخبز باش يكمل الشهر..اتقوا الله في الخدام .

  • author-figure
    أحمد - algerie2016/10/28 على 11:52
    2

    أسأل الله عز و جل أن يسخر لكم عبدا من عباده من اولي الأمر ليحل مشاكلكم فأنتم ليس لكم من معيل و لا ولي إلا الله و كفى به وكيلا

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