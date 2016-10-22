هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
نعم
لا
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
أعارض
أؤيد
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل سيضفي تنصيب هيئة الانتخابات شفافية على الإقتراع؟
نعم
لا
هل تعتقد أن شكيب خليل سيعود إلى الحكومة؟
يعود
لا يعود
ما هي الحكومة الأنسب لتسيير المرحلة الحالية؟
حكومة توافقية
حكومة الأغلبية البرلمانية
حكومة تكنوقراطية
كيف ترى قرار حل جهاز المخابرات وإلحاق مصالحه بالرئاسة؟
خطوة نحو الدولة المدنية
تغيير للتسمية فقط
خطوة نحو الشفافية
هل تعتقد أن التعديل الدستوري سيؤسس للدولة المدنية؟
أتوقع
لا أتوقع
اختر الشخصية السياسية لعام 2015
عمار سعداني
لويزة حنون
عبد الرزاق مقري
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
2016/10/28 على 11:361
عامل النظافة في اليابان يسمى مهندس البيئة واجرته اكبر من الوزير الياباني الاول ونحن نعطيوهم 18.000 دج يعني اللي عنده الاولاد ما يقدرش يخلص الخبز باش يكمل الشهر..اتقوا الله في الخدام .
أحمد - algerie2016/10/28 على 11:522
أسأل الله عز و جل أن يسخر لكم عبدا من عباده من اولي الأمر ليحل مشاكلكم فأنتم ليس لكم من معيل و لا ولي إلا الله و كفى به وكيلا