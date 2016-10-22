تشهد مصالح الحماية المدنية ومحافظة الغابات بولاية بجاية استنفارا وتأهبا كبيرا، بعدما عرفت عدة مناطق اندلاع العديد من الحرائق خلال 48 ساعة الأخيرة، حيث وصل عددها إلى 61 حريقا، تم إخماد 59 حريقا حسب الحماية المدنية.
في حين لا يزال أعوان الحماية المدنية إلى غاية كتابة هذه الأسطر يصارعون ألسنة النيران بثماني مناطق، على غرار غابات تيشي، تيزي انبربار بأوقاس، التي مست قرابة عشرة منازل، توجة، أدكار، وغيرها من المناطق التي تعرف اندلاع النيران.
وتشير المصادر إلى أن ألسنة اللهب أتت على الأخضر واليابس، حيث خلفت أضرارا مادية وخسائر معتبرة في الثروة الغابية النباتية، التي قدرت بمئات الهكتارات، حسب مصادر من مديرية الغابات.
ومن جانبها، سجلت مصالح الحماية المدنية استنزاف أكثر من 250 هكتار من الثروة الغابية بما فيها الأدغال والأحراش، وكذا خسائر أخرى لحقت بالثروة الحيوانية نتيجة تفحم خرفان داخل مستودعين أتت عليهما النيران بحي 792 مسكن بسيدي أحمد.
وأشار السيد لطرش، المكلف بالإعلام بمديرية الحماية المدنية لولاية بجاية، إلى تشكيل خلية أزمة وإعلان حالة طوارئ بالمركز العملياتي طيلة أيام الحرائق وكذا تجنيد 24 شاحنة صهاريج مياه للتحكم في النيران، مضيفا أن النيران التهمت 280 شجرة زيتون و500 شجرة مثمرة أخرى، بعد أن مست النيران 10 دوائر، لتبقى مساعي التحكم في موجة النيران التي توسعت إلى غابتي تيغرمت وسوق الجمعة بدائرة توجة مستمرة.
وتجدر الإشارة إلى أن حرائق الغابات بالولاية قد التهمت أكثر من 2200 هكتار من الغابات والأحراش وكذا الأدغال خلال هذه السنة، ليقارب العدد بعدها الـ3000 مع هذه الحرائق الأخيرة.
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61 حريقا يلتهم مئات الهكتارات من الثروة الغابية ببجاية
جمال طباخ
تشهد مصالح الحماية المدنية ومحافظة الغابات بولاية بجاية استنفارا وتأهبا كبيرا، بعدما عرفت عدة مناطق اندلاع العديد من الحرائق خلال 48 ساعة الأخيرة، حيث وصل عددها إلى 61 حريقا، تم إخماد 59 حريقا حسب الحماية المدنية.
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في حين لا يزال أعوان الحماية المدنية إلى غاية كتابة هذه الأسطر يصارعون ألسنة النيران بثماني مناطق، على غرار غابات تيشي، تيزي انبربار بأوقاس، التي مست قرابة عشرة منازل، توجة، أدكار، وغيرها من المناطق التي تعرف اندلاع النيران.
وتشير المصادر إلى أن ألسنة اللهب أتت على الأخضر واليابس، حيث خلفت أضرارا مادية وخسائر معتبرة في الثروة الغابية النباتية، التي قدرت بمئات الهكتارات، حسب مصادر من مديرية الغابات.
ومن جانبها، سجلت مصالح الحماية المدنية استنزاف أكثر من 250 هكتار من الثروة الغابية بما فيها الأدغال والأحراش، وكذا خسائر أخرى لحقت بالثروة الحيوانية نتيجة تفحم خرفان داخل مستودعين أتت عليهما النيران بحي 792 مسكن بسيدي أحمد.
وأشار السيد لطرش، المكلف بالإعلام بمديرية الحماية المدنية لولاية بجاية، إلى تشكيل خلية أزمة وإعلان حالة طوارئ بالمركز العملياتي طيلة أيام الحرائق وكذا تجنيد 24 شاحنة صهاريج مياه للتحكم في النيران، مضيفا أن النيران التهمت 280 شجرة زيتون و500 شجرة مثمرة أخرى، بعد أن مست النيران 10 دوائر، لتبقى مساعي التحكم في موجة النيران التي توسعت إلى غابتي تيغرمت وسوق الجمعة بدائرة توجة مستمرة.
وتجدر الإشارة إلى أن حرائق الغابات بالولاية قد التهمت أكثر من 2200 هكتار من الغابات والأحراش وكذا الأدغال خلال هذه السنة، ليقارب العدد بعدها الـ3000 مع هذه الحرائق الأخيرة.