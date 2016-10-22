احتضنت دار الثقافة علي سوايعي، بمدينة خنشلة، الأربعاء، حفلا خيريا عاد ريعه لفائدة الطفل لؤي لبوازدة ابن أربع سنوات، تحت إشراف جمعية الرحمة الخيرية، بالتنسيق مع النشاط الفايسبوكي لعدد من الشباب، تحت شعار كلنا لؤي.
الحفل الخيري، شهد حضورا كبيرا لأبناء مدينة خنشلة، تضامنا مع الطفل لؤي، حسان كركاش، وأحياه مجموعة من الفنانين يتقدمهم مُغني الراب ميستر أبي، محمد جـفال، لانونيم، فريد كالاميتي، أمين الكول، الشاب توفيق، بلال ميلانو، أمين TGV، حكيم حـلاقة... وغيرهم. وتعود مداخيل الحفل لعائلة الطفل لؤي، لتمكينه من إجراء عملية جراحية خارج الوطن في دولة تايلاندا.
منشطو الحفل من فنانين قدموا من مختلف ولايات الوطن، راهنوا في هذا الحفل الخيري، على جمع مساعدات وهبات خيرية، وتمكين الصغير لؤي الذي يعاني من إعاقة حركية ناجمة عـن إصابته بتلف جزئي في خلايا الدماغ، ما أدى إلى شلله التام، من السفر إلى تايلاندا، وإجراء عملية جراحية دقيقة، من خلال جمع مبلغ مالي لا يتعدى 500 مليون.
وخلال فعاليات الحفل الخيري، الذي خصصت مداخليه لأجل علاج الطفل لؤي، شكر والد الطفل لؤي، أصحاب المبادرة، وكل الفنانين الذين لبوا الدعوة، وحضروا الحفل من أجل ابنه وكله أمل أن يتحقق هدف نقل لؤي إلى خارج الوطن لإجراء العملية.
نفس الشعور لمسناه في المشاركين من أبناء خنشلة، الذين حضروا الحفل من كبار وصغار، حيث حيوا مبادرة الشباب وأثنوا على مجهوداتهم وشكروا الضيوف والفنانين على إحيائهم الحفل، آملين من الـله عز وجل أن يشفي الصغير، وأن يجعل المبادرة سنة حميدة، تتعمم على باقي ولايات الوطن.
واختتم الحفل بإقامة مأدبة عشاء على شرف الفنانين، بمنتزه الشاب موسى بناجي، بالمركب السياحي حمام الصالحين، أين عمد صاحب المنتزه إلى تنظيم حفل آخر لفائدة زبائن المنتزه أحياه الفنانون أنفسهم، ليجمع خلاله مبلغا ماليا قارب 50 مليونا سلم لوالد الطفل لؤي كتدعيم له.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
نعم
لا
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
أعارض
أؤيد
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل سيضفي تنصيب هيئة الانتخابات شفافية على الإقتراع؟
نعم
لا
هل تعتقد أن شكيب خليل سيعود إلى الحكومة؟
يعود
لا يعود
ما هي الحكومة الأنسب لتسيير المرحلة الحالية؟
حكومة توافقية
حكومة الأغلبية البرلمانية
حكومة تكنوقراطية
كيف ترى قرار حل جهاز المخابرات وإلحاق مصالحه بالرئاسة؟
خطوة نحو الدولة المدنية
تغيير للتسمية فقط
خطوة نحو الشفافية
هل تعتقد أن التعديل الدستوري سيؤسس للدولة المدنية؟
أتوقع
لا أتوقع
اختر الشخصية السياسية لعام 2015
عمار سعداني
لويزة حنون
عبد الرزاق مقري
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
شارك برأيك
رحيل سعداني بين الإقالة والاستقالة
من يتحمل مسؤولية إخفاق "الخضر" أمام الكاميرون ؟
فضائح الكتاب المدرسي هل هي الشجرة التي تغطي غابة الإصلاحات؟
هل ينجح "راييفاتش" مع المحاربين؟
قطاع التربية بين "سرية الإصلاحات" و"التوظيف السياسي"
ما السبيل لإنهاء نزيف البراءة؟
هل يخترق الخضر مجموعة الموت؟
فضائح بكالوريا 2016: من المتسبب وما الحلّ؟
هل ينال المحاربون من القراصنة؟
سيطرة الحكومة على الوضع الاقتصادي بين التفاؤل والواقع الصعب
الأكثر تفاعلا
1مغربيان يسرقان نصف مليار ويحاولان الهروب إلى بلدهما عبر الحدود
2تعرض موظفة بسونلغاز للتحرش يحرك لجنة قسنطيني
361 حريقا يلتهم مئات الهكتارات من الثروة الغابية ببجاية
4أكثر من 80 أستاذا بالمركز الجامعي لميلة في وقفة احتجاجية
5التماس الحبس عاما نافذا لعسكري ضرب قاصرا
Français English
الرأي
سلطان بركاني
رصيدك غير كافٍ!
سليم قلالة
ما نَقرأ وما نَشتري في معرض الكتاب
عبد الناصر
أخجلتنا "محمد عبد الله"
معلومي ياسين
المنتخب الجزائري أكبر من ليكنس
عمار يزلي
الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن!
محمد سليم قلالة
المواطن.. عمقُنا الاستراتيجي الحقيقي
محمد الهادي الحسني
في القرارة
عبد الرزاق قسوم
لغتنا الجميلة... ولغاتهم الهجينة
جمال لعلامي
الوظيفة... محتال!
رشيد ولدبوسيافة
محمد جلّود ومأساة المدرسة!
الفيديو
الشارع الرياضي ينتقد تعاقد الفاف مع المدرب البلجيكي جورج ليكينس
الكستناء.. ثروة القل الغابية تبحث عن اهتمام المسؤولين
معسكر: ثلاثة عمال بمؤسسة جمع النفايات يضربون عن الطعام بسبب "التهميش"
تغير لون وطعم ماء الحنفيات..سيال تطمئن..والمواطن يتجنب
مقتل عشرات التلاميذ في إدلب جراء غارة جوية استهدفت مدرستهم
وزيرالصحة: تصدير 284 دواء والهدف تغطية 70 بالمائة من السوق الوطنية
المنتخب الوطني ليس بحاجة لمدرب
خلية الشاي.. مبادرة تعكس تكافل المجتمع الصحراوي
عراك في البرلمان الفنزويلي!
لاعبة تنس روسية تقص شعرها أثناء المباراة لتحقق المفاجأة!
قدموا من مختلف ولايات الوطن
فنانون ينظمون حفلا خيريا للتكفل بعلاج الطفل لؤي بخنشلة
طارق. م
احتضنت دار الثقافة علي سوايعي، بمدينة خنشلة، الأربعاء، حفلا خيريا عاد ريعه لفائدة الطفل لؤي لبوازدة ابن أربع سنوات، تحت إشراف جمعية الرحمة الخيرية، بالتنسيق مع النشاط الفايسبوكي لعدد من الشباب، تحت شعار كلنا لؤي.
تغطيات ذات صلة
الأسرة الإعلامية تفقد المصور الصحفي وهاب هبات مدير وكالة"نيوبراس"
فنانون ينظمون حفلا خيريا للتكفل بعلاج الطفل لؤي بخنشلة
مصالح الأمن تطيح بعصابة للمتاجرين بالمخدرات
التماس الحبس عاما نافذا لعسكري ضرب قاصرا
إرهابيان يسلّمان نفسيهما لقوات الجيش بإيليزي
الحفل الخيري، شهد حضورا كبيرا لأبناء مدينة خنشلة، تضامنا مع الطفل لؤي، حسان كركاش، وأحياه مجموعة من الفنانين يتقدمهم مُغني الراب ميستر أبي، محمد جـفال، لانونيم، فريد كالاميتي، أمين الكول، الشاب توفيق، بلال ميلانو، أمين TGV، حكيم حـلاقة... وغيرهم. وتعود مداخيل الحفل لعائلة الطفل لؤي، لتمكينه من إجراء عملية جراحية خارج الوطن في دولة تايلاندا.
منشطو الحفل من فنانين قدموا من مختلف ولايات الوطن، راهنوا في هذا الحفل الخيري، على جمع مساعدات وهبات خيرية، وتمكين الصغير لؤي الذي يعاني من إعاقة حركية ناجمة عـن إصابته بتلف جزئي في خلايا الدماغ، ما أدى إلى شلله التام، من السفر إلى تايلاندا، وإجراء عملية جراحية دقيقة، من خلال جمع مبلغ مالي لا يتعدى 500 مليون.
وخلال فعاليات الحفل الخيري، الذي خصصت مداخليه لأجل علاج الطفل لؤي، شكر والد الطفل لؤي، أصحاب المبادرة، وكل الفنانين الذين لبوا الدعوة، وحضروا الحفل من أجل ابنه وكله أمل أن يتحقق هدف نقل لؤي إلى خارج الوطن لإجراء العملية.
نفس الشعور لمسناه في المشاركين من أبناء خنشلة، الذين حضروا الحفل من كبار وصغار، حيث حيوا مبادرة الشباب وأثنوا على مجهوداتهم وشكروا الضيوف والفنانين على إحيائهم الحفل، آملين من الـله عز وجل أن يشفي الصغير، وأن يجعل المبادرة سنة حميدة، تتعمم على باقي ولايات الوطن.
واختتم الحفل بإقامة مأدبة عشاء على شرف الفنانين، بمنتزه الشاب موسى بناجي، بالمركب السياحي حمام الصالحين، أين عمد صاحب المنتزه إلى تنظيم حفل آخر لفائدة زبائن المنتزه أحياه الفنانون أنفسهم، ليجمع خلاله مبلغا ماليا قارب 50 مليونا سلم لوالد الطفل لؤي كتدعيم له.