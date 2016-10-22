قدموا من مختلف ولايات الوطن فنانون ينظمون حفلا خيريا للتكفل بعلاج الطفل لؤي بخنشلة

احتضنت دار الثقافة علي سوايعي، بمدينة خنشلة، الأربعاء، حفلا خيريا عاد ريعه لفائدة الطفل لؤي لبوازدة ابن أربع سنوات، تحت إشراف جمعية الرحمة الخيرية، بالتنسيق مع النشاط الفايسبوكي لعدد من الشباب، تحت شعار كلنا لؤي.

الحفل الخيري، شهد حضورا كبيرا لأبناء مدينة خنشلة، تضامنا مع الطفل لؤي، حسان كركاش، وأحياه مجموعة من الفنانين يتقدمهم مُغني الراب ميستر أبي، محمد جـفال، لانونيم، فريد كالاميتي، أمين الكول، الشاب توفيق، بلال ميلانو، أمين TGV، حكيم حـلاقة... وغيرهم. وتعود مداخيل الحفل لعائلة الطفل لؤي، لتمكينه من إجراء عملية جراحية خارج الوطن في دولة تايلاندا.

منشطو الحفل من فنانين قدموا من مختلف ولايات الوطن، راهنوا في هذا الحفل الخيري، على جمع مساعدات وهبات خيرية، وتمكين الصغير لؤي الذي يعاني من إعاقة حركية ناجمة عـن إصابته بتلف جزئي في خلايا الدماغ، ما أدى إلى شلله التام، من السفر إلى تايلاندا، وإجراء عملية جراحية دقيقة، من خلال جمع مبلغ مالي لا يتعدى 500 مليون.

وخلال فعاليات الحفل الخيري، الذي خصصت مداخليه لأجل علاج الطفل لؤي، شكر والد الطفل لؤي، أصحاب المبادرة، وكل الفنانين الذين لبوا الدعوة، وحضروا الحفل من أجل ابنه وكله أمل أن يتحقق هدف نقل لؤي إلى خارج الوطن لإجراء العملية.

نفس الشعور لمسناه في المشاركين من أبناء خنشلة، الذين حضروا الحفل من كبار وصغار، حيث حيوا مبادرة الشباب وأثنوا على مجهوداتهم وشكروا الضيوف والفنانين على إحيائهم الحفل، آملين من الـله عز وجل أن يشفي الصغير، وأن يجعل المبادرة سنة حميدة، تتعمم على باقي ولايات الوطن.

واختتم الحفل بإقامة مأدبة عشاء على شرف الفنانين، بمنتزه الشاب موسى بناجي، بالمركب السياحي حمام الصالحين، أين عمد صاحب المنتزه إلى تنظيم حفل آخر لفائدة زبائن المنتزه أحياه الفنانون أنفسهم، ليجمع خلاله مبلغا ماليا قارب 50 مليونا سلم لوالد الطفل لؤي كتدعيم له.