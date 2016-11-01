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السعودية تقاطع اجتماع الدول المنتجة للنفط
قالت مصادر في أوبك يوم الجمعة إن السعودية أكبر مصدر للنفط في المنظمة أبلغت أوبك أنها لن تحضر محادثات مزمعة في فيينا يوم الاثنين مع منتجي النفط غير الأعضاء في أوبك.
ومن المقرر أن يناقش الاجتماع مساهمة المنتجين غير الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) في اتفاق للحد من الإنتاج. ويجتمع وزراء النفط بدول أوبك يوم الأربعاء لوضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق.
وقال مصدر بأوبك "هناك خطاب رسمي من (السعودية) يقول إنها لن تحضر الاجتماع لأن الوزراء يجب أن يتفقوا على الخفض ثم يقدموا الاتفاق إلى الدول غير الأعضاء في أوبك." وأضاف "هذا سيكون أكثر فعالية."
وتسعى منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) إلى وضع اللمسات النهائية على اتفاق جرى التوصل إليه في سبتمبر أيلول سيخفض إنتاج النفط إلى ما بين 32.5 و33 مليون برميل يوميا.
ويهدف الاتفاق للقضاء على تخمة المعروض ودفع أسعار النفط للارتفاع. وأسعار النفط التي تزيد حاليا بقليل عن 48 دولارا للبرميل دون نصف مستويات الأسعار المسجلة في منتصف 2014.
وترغب المنظمة أيضا في أن يقوم المنتجون غير الأعضاء مثل روسيا بخفض الإنتاج.
ورغم الجهود الدبلوماسية المكثفة منذ سبتمبر أيلول لا يزال اتفاق أوبك يواجه انتكاسات من دعوة العراق إلى إعفائه من الاتفاق ومن قبل إيران التي ترغب في زيادة الإمدادات لأن إنتاجها تضرر بسبب العقوبات.
وحقق اجتماع لأوبك على مستوى الخبراء هذا الأسبوع بعض التقدم في كيفية تطبيق الخفض لكن العراق وإيران قدما شروطا للمشاركة وفقا لمصادر
SoloDZ2016/11/25 على 19:051
اوامر الولايات المتحدة تطبيق آل سعود هذه هي حقيقة الغياب السعودي لكن الاسعار سترتفع من جديد رغم انف كل من يقف في طريق هذا الامر الحتمي اقول حتمي في الفترة القادمة بداية من السداسي الثاني من العام المقبل بسبب حرب شرق اوسطية كبيرة شبيهة بالحرب على العراق هذه المرة ضد سوريا وغزة وحب الله بالجملة والتجزئة جد محتملة تقودها امريكا واوروبا يقف خلف ستارها بريطانيا وصهيون وما فعلته مملكة آل سعود لسوى من اجل ان يبقى التحكم في اسعار وانتاج النفط في العالم اسيادهم الامريكان ولا علاقة له برأي الرياض بالاسعار
2016/11/25 على 19:37
سداسي ايه يا غبي؟آمالك انت و ما الاقتصاد ،روح أوقف في الطابور عشان كيس حليب.
طه - algeria2016/11/25 على 19:212
السعودية هي سبب انخفاض الأسعار
وادخلت حرب الأسعار ضد بعض الدول
التي تستعمل مصادرها البترولية للتنمية
والصناعة . أكثر من 10 مليين برميـــــــل
صادرات السعودية والفقر يتجول في شوارعها
دون ذكر مداخيل العمرة ، والحج .
SoloDZ2016/11/25 على 19:34
السعودية تعش فترة عصيبة بانخفاض الاسعار وبسبب ذلك
اول مرة تقشفت السعودية و اول مرة استدانت من الخارج
انخفاض الاسعار سببه الولايات المتحدة و ما السعودية إلا
منفذة للاجندة الامريكية في هذا الشأن وتقوم بذلك بفعل
الضغوطات الكبيرة التي تمارسها واشنطن على الرياض في
عدة ملفات اهمها ملف الارهاب الدولي القاعدة و عناصرها
السعوديين و الليونة مع ايران .. الخ فلذلك تنفذ السعودية
رغبة امريكا اغراق السوق لخفض الاسعار لان ذلك يضر كثيرا
الاقتصاد الروسي رغم انه يضر بالسعودية ولكنها في قبضة
ما ارتمت في حضنه بغباء
رشيد الجزائر العظيمة2016/11/25 على 19:533
نظام ال سعود وال نهيان وال خليفة يسلمون بيد ويطعنون بالاخرى . ويأتي سفها يدافعون عن أنظمة الخليج التي مولت حروب أمريكا و من أراضيها انطلقت طائرات قصفت أطفال العراق و اسقطت صدام رحمه الله و تقصف اليمن وتتآمر على الجزائر الا قبح الله الجهل و الحركى و كل امعة تافه