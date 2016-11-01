السعودية تقاطع اجتماع الدول المنتجة للنفط

date 2016/11/25 views 3656 comments 5
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icon-writer رويترز

قالت مصادر في أوبك يوم الجمعة إن السعودية أكبر مصدر للنفط في المنظمة أبلغت أوبك أنها لن تحضر محادثات مزمعة في فيينا يوم الاثنين مع منتجي النفط غير الأعضاء في أوبك.

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ومن المقرر أن يناقش الاجتماع مساهمة المنتجين غير الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) في اتفاق للحد من الإنتاج. ويجتمع وزراء النفط بدول أوبك يوم الأربعاء لوضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق.

وقال مصدر بأوبك "هناك خطاب رسمي من (السعودية) يقول إنها لن تحضر الاجتماع لأن الوزراء يجب أن يتفقوا على الخفض ثم يقدموا الاتفاق إلى الدول غير الأعضاء في أوبك." وأضاف "هذا سيكون أكثر فعالية."

وتسعى منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) إلى وضع اللمسات النهائية على اتفاق جرى التوصل إليه في سبتمبر أيلول سيخفض إنتاج النفط إلى ما بين 32.5 و33 مليون برميل يوميا.

ويهدف الاتفاق للقضاء على تخمة المعروض ودفع أسعار النفط للارتفاع. وأسعار النفط التي تزيد حاليا بقليل عن 48 دولارا للبرميل دون نصف مستويات الأسعار المسجلة في منتصف 2014.

وترغب المنظمة أيضا في أن يقوم المنتجون غير الأعضاء مثل روسيا بخفض الإنتاج.

ورغم الجهود الدبلوماسية المكثفة منذ سبتمبر أيلول لا يزال اتفاق أوبك يواجه انتكاسات من دعوة العراق إلى إعفائه من الاتفاق ومن قبل إيران التي ترغب في زيادة الإمدادات لأن إنتاجها تضرر بسبب العقوبات.

وحقق اجتماع لأوبك على مستوى الخبراء هذا الأسبوع بعض التقدم في كيفية تطبيق الخفض لكن العراق وإيران قدما شروطا للمشاركة وفقا لمصادر

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