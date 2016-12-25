الزيارة كانت فرصة لإسترجاع ذكريات الكفاح خلال الثورة

زروال يزور الكومندان موسى حليس ببيته

date 2016/12/26 views 2104 comments 4
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icon-writer طاهر حليسي

مراسل صحافي ومدير مكتب الشروق بولاية باتنة

زارالرئيس السابق اليامين زروال، الإثنين، صديقه المجاهد الكومندان موسى حليس في بيته، للاطمئنان على صحته اثر الوعكة الصحية التي المت به منذ أشهر.

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واقنع الرئيس السابق اليامين زروال صديقه بضرورة التداوي بالمستشفى العسكري بعين النعجة بعدما كان الرائد سي موسى المعروف باسم شي غيفارا الأوراس المتقاعد برتبة مقدم في الجيش يرفض العلاج بالمستشفيات.

 الزيارة كانت فرصة لاسترجاع ذكريات الكفاح خلال الثورة حيث كان الرائد موسى هو من جند اليامين زروال في صفوفها وعمره 16 سنة وتسلم منه مبلغ مليون سنتيم و صك بمليوني سنتيم جلبهما معه من مكتب علوش عربونا لانضمامه للثورة.

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