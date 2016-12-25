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الزيارة كانت فرصة لإسترجاع ذكريات الكفاح خلال الثورة
زروال يزور الكومندان موسى حليس ببيته
زارالرئيس السابق اليامين زروال، الإثنين، صديقه المجاهد الكومندان موسى حليس في بيته، للاطمئنان على صحته اثر الوعكة الصحية التي المت به منذ أشهر.
واقنع الرئيس السابق اليامين زروال صديقه بضرورة التداوي بالمستشفى العسكري بعين النعجة بعدما كان الرائد سي موسى المعروف باسم شي غيفارا الأوراس المتقاعد برتبة مقدم في الجيش يرفض العلاج بالمستشفيات.
الزيارة كانت فرصة لاسترجاع ذكريات الكفاح خلال الثورة حيث كان الرائد موسى هو من جند اليامين زروال في صفوفها وعمره 16 سنة وتسلم منه مبلغ مليون سنتيم و صك بمليوني سنتيم جلبهما معه من مكتب علوش عربونا لانضمامه للثورة.
SAID - FRANCE2016/12/26 على 21:001
VIVE LES HOMMES
ابو:شيليا2016/12/26 على 21:562
زروال من طينة الكيبار......يمنح للثورة ثلاث ملايين سنتيم ......السنتيم في تلك الفترة بقيمته .......إستقال وهو جنيرال .....إستقال وهو سفير ..... إستقال وهو رئيس ! ؟
علي2016/12/26 على 22:183
أي ذكريات كفاح و زروال كان عمره 14 سنة عند بداية الثورة ..كل هذا لكي لا تكثروا من الكتابة على الراحل بومدين في ذكرى رحيله..كان يجب ان تكتبوا عليه الليلة وليس البارحة وتنشروا خطاباته وكلام ..وليس ان تكتبوا عن فلان او فلتان عايشه ..الشعب كله عايشه ..نحن نريد سماع ردوده على المخزن العلوي ابان حكم المقبور الزنديق السكير الفاسق الحسن دوس
البوقوقو - النههه2016/12/26 على 22:194
الله يحفظك ويشفي المريض والله بكيت هذا هو الصديق قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : " من عاد مريضًا نادى مناد من السماء : طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا " ونقولها لك ياسيادة الرئيس طبت و طاب ممشاك..واش يدي الانسان من الدنيا الا افعاله