أعلنت وزارة الدفاع الوطني، السبت، فتح الانخراط في مدارس أشبال الأمة للإناث لأول مرة منذ إعادة فتحها عام 2009.
وأكد بيان للوزارة أنه "تم قبول انخراط الإناث في مدارس أشبال الأمة والتسجيلات تكون في بحر الأسبوع القادم".
ولم يقدم المصدر تفاصيل أكثر حول القرار الجديد، من حيث عدد المقاعد التي ستفتح أمام الإناث، وهل هناك مدارس وأقسام خاصة لهذه الفئة.
ويشار إلى أنها المرة الأولى التي يتم فيها فتح الانخراط في هذه المدارس أمام فئة الإناث منذ عودتها للنشاط عام 2009، تحت تسمية "مدارس أشبال الأمة" بدل "مدارس أشبال الثورة".
وتضمن مدارس أشبال الأمة حاليا تعليما في الطور الثانوي بالبليدة، وهران وسطيف وفي التعليم المتوسط بكل من المسيلة، تيارت، بشار، الأغواط، باتنة وبجاية.
وتصف قيادة المؤسسة العسكرية هذه المدارس بأنها خزان الجيش الوطني الشعبي.
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لأول مرة..
مدارس أشبال الأمة تفتح للإناث
عبد الرزاق.ب
صحافي بموقع الشروق أونلاين، متابع للشؤون السياسية والوطنية
أعلنت وزارة الدفاع الوطني، السبت، فتح الانخراط في مدارس أشبال الأمة للإناث لأول مرة منذ إعادة فتحها عام 2009.
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وأكد بيان للوزارة أنه "تم قبول انخراط الإناث في مدارس أشبال الأمة والتسجيلات تكون في بحر الأسبوع القادم".
ولم يقدم المصدر تفاصيل أكثر حول القرار الجديد، من حيث عدد المقاعد التي ستفتح أمام الإناث، وهل هناك مدارس وأقسام خاصة لهذه الفئة.
ويشار إلى أنها المرة الأولى التي يتم فيها فتح الانخراط في هذه المدارس أمام فئة الإناث منذ عودتها للنشاط عام 2009، تحت تسمية "مدارس أشبال الأمة" بدل "مدارس أشبال الثورة".
وتضمن مدارس أشبال الأمة حاليا تعليما في الطور الثانوي بالبليدة، وهران وسطيف وفي التعليم المتوسط بكل من المسيلة، تيارت، بشار، الأغواط، باتنة وبجاية.
وتصف قيادة المؤسسة العسكرية هذه المدارس بأنها خزان الجيش الوطني الشعبي.