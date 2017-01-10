نّا فاطمة لم تزر الطبيب إلا مرة واحدة في حياتها وفاة أكبر معمرة في الجزائر عن 142 سنة

توفيت "نّا فاطمة منصوري"، وهي أكبر معمرة في الجزائر، عن عمر ناهز الـ 142 سنة، الأربعاء، وتنحدر فاطمة من قرية الحامة بأميزور، في ولاية بجاية.

وحسب مقربين من الفقيدة، فإن هذه الأخيرة فارقت الحياة الأربعاء، عن عمر يناهز 142 سنة، حسب شهادة الميلاد الصادرة عن بلدية أميزور، أين تم تسجيلها في مصالح البلدية عام 1891 من طرف خالها وكان عمرها في ذلك الوقت 18 سنة، في حين إن سنة الميلاد الفعلي هي 1873.

"نا فاطمة" تركت وراءها أكثر من 100 حفيد وحفيدة من أبناء أبنائها وبناتها، علما بأنها لم تزر الطبيب في حياتها إلا مرة واحدة، كما أنها كانت تتمتع بكامل قواها العقلية والجسدية إلى غاية الأشهر الأخيرة من حياتها.