"عزلة، تهميش، حقرة".. هو حال حي 412 مسكن بسيدي بنور ببلدية المعالمة، الذي يعتبر أول الأحياء السكنية المشيدة بنطاق المدينة الجديدة لسيدي عبد الله منذ 12 سنة، أين توهم قاطنوه الذين استفادوا من سكنات اجتماعية تابعة لبلدية الجزائر الوسطى، أن عزلتهم ستنتهي بمجرد إطلاق المدينة الجديدة، غير أن ذلك لم يحدث وبقيت معاناتهم وعشرات الشكاوى والرسائل حبيسة أدراج المسؤولين.
المجمع السكني الصغير لا يبعد إلا بضع كيلومترات عن مركز المدينة الجديدة سيدي عبد الله، غير أن ما يعانيه قاطنو الحي من مشاكل تنموية وانعدام جميع الخدمات العمومية يوحي أنك بإحدى المناطق النائية بالولايات الداخلية، لعدم وجود أدنى مرافق الخدمات العمومية والصحية والترفيهية، وتصوروا معنا غياب شبكة الغاز الطبيعي في منطقة جد باردة، أما مشكل النقل العمومي فحدث ولا حرج.
"12 سنة حقرة وتهميش"..
"بركات 12 سنة تهميش وحقرة" هي العبارة التي رددها قاطنو الحي كثيرا على مسامعنا، والتي سرعان ما ترسخت لدينا بمجرد أن قمنا بجولة صغيرة بين عمارات الحي، فالمعنيون لم يجدوا آذانا صاغية لا من مسؤولي بلدية الجزائر الوسطى المسؤولة عن ترحيلهم إلى المنطقة المذكورة والمسؤولة في نفس الوقت عن الحالة الكارثية لبعض العمارات، ولا من مسؤولي بلدية المعالمة الذين لم يتكفلوا بتوفير أدنى مرافق المعيشة الضرورية التي يحتاجها المواطن في حياته اليومية.
تجولنا رفقة ممثل الحي "ع.مقدود"، لنصطدم بحالة بعض الشقق، بسبب تصدعات الأسقف وتسرب المياه إلى داخل الغرف، ومع ذلك أكد أصحابها أن المصالح التقنية لبلدية الجزائر الوسطى لم تحرك ساكنا باعتبارها الجهة المسؤولة عن العمارات، رغم عديد المراسلات والشكاوى المرفوعة لها، وتنصلت من مسؤولياتها رغم أن المستفيدين من 412 مسكن يدفعون لها ثمن الإيجار.
غياب تام للمرافق الضرورية
لم يكن يتصور المعنيون وقت ترحيلهم إلى منطقة سيدي بنور أنهم سيتحملون معاناة 12 سنة ويعيشون حياة بدائية بمنطقة تشهد إطلاق أكبر مدينة جديدة بالجزائر، بسبب انعدام أدنى مرافق الخدمات العمومية والصحية والترفية، ماعدا قاعة علاج جد صغيرة لا تلبي حاجيات أكثر من ألفي نسمة تقطن بالحي، لا يوجد أي مرفق خدماتي أو صحي آخر، وبهذا الخصوص يؤكد متحدثو "الشروق" أنهم في الحالات الاستعجالية يضطرون للتنقل إلى غاية وسط مدينة المعالمة، وما يزيد من معاناتهم ندرة النقل العمومي فهم يعيشون عزلة شبه تامة تقريبا عن أقرب تجمع سكني وهو وسط بلدية المعالمة.
وفي حديثهم معنا، ناشد قاطنو الحي كل من والي ولاية الجزائر عبد القادر زوخ، ووزير السكن والمدينة عبد المجيد تبون، بفتح تحقيق مع المسؤولين المحليين، الذين تخلوا عنهم وتنصلوا من جميع مسؤولياتهم تجاه انشغالات المواطنين الذين عاشوا التهميش لأزيد من 12 سنة على أمل تحرك عجلة التنمية بافتتاح المدينة الجديدة سيدي عبد الله، وتساءلوا كيف يتم ترحيل عائلات بأكملها إلى منطقة معزولة دون توفر شبكة الغاز الطبيعي، المرافق الصحية والخدماتية وشبكة نقل تربط الحي بالبلديات القريبة.
من جهته، حمل رئيس بلدية الجزائر الوسطى عبد الحكيم بطاش، في تصريح لـ"الشروق" في وقت سابق، رئيس بلدية المعالمة مسؤولية المشاكل التي يعاني منها قاطنو الحي المذكور، مؤكدا أنه لا دخل له في القضية، في حين حاولنا الاتصال بالطرف الآخر، غير أن هاتفه خارج مجال التغطية.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
تستطيع
لا تسطيع
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
استقالة لأسباب صحية
إقالة بسبب تصريحاته
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
نعم
لا
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
أعارض
أؤيد
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل سيضفي تنصيب هيئة الانتخابات شفافية على الإقتراع؟
نعم
لا
هل تعتقد أن شكيب خليل سيعود إلى الحكومة؟
يعود
لا يعود
ما هي الحكومة الأنسب لتسيير المرحلة الحالية؟
حكومة توافقية
حكومة الأغلبية البرلمانية
حكومة تكنوقراطية
كيف ترى قرار حل جهاز المخابرات وإلحاق مصالحه بالرئاسة؟
خطوة نحو الدولة المدنية
تغيير للتسمية فقط
خطوة نحو الشفافية
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
شارك برأيك
توحد الإسلاميين بين الأحلام والواقع
أهم حدث في جزائر 2016
من المتسبب في ابتعاد الخضر عن حلم المونديال؟
هل سيصطاد المحاربون النسور؟
رحيل سعداني بين الإقالة والاستقالة
من يتحمل مسؤولية إخفاق "الخضر" أمام الكاميرون ؟
فضائح الكتاب المدرسي هل هي الشجرة التي تغطي غابة الإصلاحات؟
هل ينجح "راييفاتش" مع المحاربين؟
قطاع التربية بين "سرية الإصلاحات" و"التوظيف السياسي"
ما السبيل لإنهاء نزيف البراءة؟
الأكثر تفاعلا
1قتلى.. ومحاصرون في أمطار وثلوج عبر 24 ولاية
2يقتل غريميه ويطلق النار على نفسه بسبب خلاف حول أرض في تلمسان
3القضاء على إرهابيين اثنين بسكيكدة
4"بنّاء" يتزعم شبكة "الأحمدية" المفككة بسيدي بلعباس
5الثلوج تقطع طرقا بتيزي وزو
Français English
الرأي
محمد الهادي الحسني
أحمد التيجاني
جمال لعلامي
مخادعون.. قضاء وقدر!
رشيد ولد بوسيافة
وأخيرا.. احتجاج بلا إضراب
حبيب راشدين
حيرة المعارضة بين "الشغور" وزواج الشغار
عبد الرزاق قسوم
الفُلْك الجزائري المشحون
جمال لعلامي
شهود الحقّ.. والزور!
قادة بن عمار
وزّعوا ملايير الانتخابات على الشعب!
سليم قلالة
حقيقة ينبغي أن نقولها
جمال لعلامي
روائح الغمّاسين!
صالح عوض
كابوتشي مكللا بتاج فلسطين
الفيديو
مقاربة جديدة للأمين العام الجديد للأمم المتحدة لتجنب الحروب
ماتت وهي تتوسل زوجها كي يسمح لها برؤيةابنها!
قرباج: بلخيثر اكتشاف مباراة موريتانيا والخضر سيصلون لنهائي"كان"
مقتل رجلين سعوديين ينتميان "لشبكات جهادية" في الرياض
أستاذ بسيدي بلعباس يحوّل قاعة صغيرة إلى متحف
صورة محتشمة لمبادرة راية في كل شرفة
الأغواط.. الرسوم الصغرية بالغيشة متحف على الطبيعة ومقصد للسوّاح
هكذا وفى أردوغان بوعده للفتاة المعاقة التي رسمته؟!
صور صادمة لتعذيب أفراد من الأقلية المسلمة "الروهينغا" في بورما
طفل في الثانية من عمره ينقذ شقيقه بذكاء!
ناشدوا وزير السكن ووالي العاصمة التدخل
حي سيدي بنور بالمعالمة.. حياه بدائية في المدينة الجديدة سيدي عبد الله
رضا. م
"عزلة، تهميش، حقرة".. هو حال حي 412 مسكن بسيدي بنور ببلدية المعالمة، الذي يعتبر أول الأحياء السكنية المشيدة بنطاق المدينة الجديدة لسيدي عبد الله منذ 12 سنة، أين توهم قاطنوه الذين استفادوا من سكنات اجتماعية تابعة لبلدية الجزائر الوسطى، أن عزلتهم ستنتهي بمجرد إطلاق المدينة الجديدة، غير أن ذلك لم يحدث وبقيت معاناتهم وعشرات الشكاوى والرسائل حبيسة أدراج المسؤولين.
تغطيات ذات صلة
نحو تغطية جميع المناطق النائية بشبكة الهاتف النقال بإيليزي
حي سيدي بنور بالمعالمة.. حياه بدائية في المدينة الجديدة سيدي عبد الله
سيارة المدير المغتال بتبسة بيعت في خنشلة
لصوص يحفرون خندقا ويتسلّلون إلى مركز بريد بخنشلة
وفاة أكبر معمرة في الجزائر عن 142 سنة
المجمع السكني الصغير لا يبعد إلا بضع كيلومترات عن مركز المدينة الجديدة سيدي عبد الله، غير أن ما يعانيه قاطنو الحي من مشاكل تنموية وانعدام جميع الخدمات العمومية يوحي أنك بإحدى المناطق النائية بالولايات الداخلية، لعدم وجود أدنى مرافق الخدمات العمومية والصحية والترفيهية، وتصوروا معنا غياب شبكة الغاز الطبيعي في منطقة جد باردة، أما مشكل النقل العمومي فحدث ولا حرج.
"12 سنة حقرة وتهميش"..
"بركات 12 سنة تهميش وحقرة" هي العبارة التي رددها قاطنو الحي كثيرا على مسامعنا، والتي سرعان ما ترسخت لدينا بمجرد أن قمنا بجولة صغيرة بين عمارات الحي، فالمعنيون لم يجدوا آذانا صاغية لا من مسؤولي بلدية الجزائر الوسطى المسؤولة عن ترحيلهم إلى المنطقة المذكورة والمسؤولة في نفس الوقت عن الحالة الكارثية لبعض العمارات، ولا من مسؤولي بلدية المعالمة الذين لم يتكفلوا بتوفير أدنى مرافق المعيشة الضرورية التي يحتاجها المواطن في حياته اليومية.
تجولنا رفقة ممثل الحي "ع.مقدود"، لنصطدم بحالة بعض الشقق، بسبب تصدعات الأسقف وتسرب المياه إلى داخل الغرف، ومع ذلك أكد أصحابها أن المصالح التقنية لبلدية الجزائر الوسطى لم تحرك ساكنا باعتبارها الجهة المسؤولة عن العمارات، رغم عديد المراسلات والشكاوى المرفوعة لها، وتنصلت من مسؤولياتها رغم أن المستفيدين من 412 مسكن يدفعون لها ثمن الإيجار.
غياب تام للمرافق الضرورية
لم يكن يتصور المعنيون وقت ترحيلهم إلى منطقة سيدي بنور أنهم سيتحملون معاناة 12 سنة ويعيشون حياة بدائية بمنطقة تشهد إطلاق أكبر مدينة جديدة بالجزائر، بسبب انعدام أدنى مرافق الخدمات العمومية والصحية والترفية، ماعدا قاعة علاج جد صغيرة لا تلبي حاجيات أكثر من ألفي نسمة تقطن بالحي، لا يوجد أي مرفق خدماتي أو صحي آخر، وبهذا الخصوص يؤكد متحدثو "الشروق" أنهم في الحالات الاستعجالية يضطرون للتنقل إلى غاية وسط مدينة المعالمة، وما يزيد من معاناتهم ندرة النقل العمومي فهم يعيشون عزلة شبه تامة تقريبا عن أقرب تجمع سكني وهو وسط بلدية المعالمة.
وفي حديثهم معنا، ناشد قاطنو الحي كل من والي ولاية الجزائر عبد القادر زوخ، ووزير السكن والمدينة عبد المجيد تبون، بفتح تحقيق مع المسؤولين المحليين، الذين تخلوا عنهم وتنصلوا من جميع مسؤولياتهم تجاه انشغالات المواطنين الذين عاشوا التهميش لأزيد من 12 سنة على أمل تحرك عجلة التنمية بافتتاح المدينة الجديدة سيدي عبد الله، وتساءلوا كيف يتم ترحيل عائلات بأكملها إلى منطقة معزولة دون توفر شبكة الغاز الطبيعي، المرافق الصحية والخدماتية وشبكة نقل تربط الحي بالبلديات القريبة.
من جهته، حمل رئيس بلدية الجزائر الوسطى عبد الحكيم بطاش، في تصريح لـ"الشروق" في وقت سابق، رئيس بلدية المعالمة مسؤولية المشاكل التي يعاني منها قاطنو الحي المذكور، مؤكدا أنه لا دخل له في القضية، في حين حاولنا الاتصال بالطرف الآخر، غير أن هاتفه خارج مجال التغطية.