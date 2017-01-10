كشفت وزارة الدفاع الوطني، أن عناصر من الجيش الوطني الشعبي بولاية تيزي وزو، بالتدخل على مستوى منطقتي إبودرارن وتاخوخت، من أجل فك العزلة عن مناطق ضربتها الثلوج، إثر التقلبات الجوية الأخيرة التي عرفتها المنطقة هذا الأسبوع.
وأفاد بيان لوزارة الدفاع الوطني، الجمعة، أن أفراد الجيش الوطني الشعبي، تمكنت من فتح عدة طرقات مغلقة ومساعدة مواطنين عالقين بسبب التساقط المستمر للثلوج.
وأضاف البيان، أن قيادة الجيش الوطني الشعبي، تؤكد استعداد وحداتها الدائم للتدخل وفك العزلة وتقديم الدعم والعون والتضامن مع المواطنين في جميع المناطق المتضررة، من خلال تسخير الآليات والوسائل المناسبة.
من جهة أخرى، أفاد الديوان الوطني للأرصاد الجوية في نشرية خاصة بأن ثلوجا ستتساقط على مرتفعات شرق ووسط البلاد والتي يتجاوز علوها 800 متر ابتداء من صبيحة يوم السبت.
ويوضح ذات المصدر بأن الولايات المعنية هي عين الدفلى والبليدة والمدية وتيزي وزو والبويرة وبجاية وسطيف وبرج بوعريرج وجيجل وباتنة وأم البواقي وخنشلة وتبسة.
وأوضح المصدر أن سمك الثلوج المرتقبة سيتراوح ما بين 15 و 20 سم وسيتجاوز محليا 30 سم وذلك مدة صلاحية النشرية التي تمتد من يوم السبت على الساعة 09 صباحا إلى يوم الأحد على الساعة 12 زوالا.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
تستطيع
لا تسطيع
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
استقالة لأسباب صحية
إقالة بسبب تصريحاته
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
نعم
لا
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
أعارض
أؤيد
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل سيضفي تنصيب هيئة الانتخابات شفافية على الإقتراع؟
نعم
لا
هل تعتقد أن شكيب خليل سيعود إلى الحكومة؟
يعود
لا يعود
ما هي الحكومة الأنسب لتسيير المرحلة الحالية؟
حكومة توافقية
حكومة الأغلبية البرلمانية
حكومة تكنوقراطية
كيف ترى قرار حل جهاز المخابرات وإلحاق مصالحه بالرئاسة؟
خطوة نحو الدولة المدنية
تغيير للتسمية فقط
خطوة نحو الشفافية
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
شارك برأيك
توحد الإسلاميين بين الأحلام والواقع
أهم حدث في جزائر 2016
من المتسبب في ابتعاد الخضر عن حلم المونديال؟
هل سيصطاد المحاربون النسور؟
رحيل سعداني بين الإقالة والاستقالة
من يتحمل مسؤولية إخفاق "الخضر" أمام الكاميرون ؟
فضائح الكتاب المدرسي هل هي الشجرة التي تغطي غابة الإصلاحات؟
هل ينجح "راييفاتش" مع المحاربين؟
قطاع التربية بين "سرية الإصلاحات" و"التوظيف السياسي"
ما السبيل لإنهاء نزيف البراءة؟
الأكثر تفاعلا
1مجهولون يخربون عشرات القبور بتيزي وزو
2سكان تيزي وزو يصفعون "الماك"
3مهرب مليون أورو إلى الخارج رهن الحبس
4محافظ شرطة متهم بتحريف محضر رسمي لفائدة رعية ليبي
5الفنان الكوميدي أبو جمال في ذمة الله
Français English
الرأي
سلطان بركاني
كفانا هجرا وعداوات
سليم قلالة
"القيم الروحية في الثقافة الأمازيغية".. هكذا نكون!
سلطان بركاني
دموع متحزّبة
معلومي ياسين
النحس يطارد الخضر في كأس إفريقيا
سلطان بركاني
إنّها دنيا وليست جنّة
عبد الناصر
عندما يتحوّل السكن إلى مُسكّن وليس سكينة!
عمار يزلي
يوم وطني.. في بطني
محمد سليم قلالة
كيف يرانا العالم؟ وكيف نقدّم أنفسنا له؟
محمد الهادي الحسني
أحمد التيجاني
جمال لعلامي
مخادعون.. قضاء وقدر!
الفيديو
وادي بردى.. خزان مياه العاصمة السورية ساحة قتال
افتتاح الدورة التاسعة من مهرجان المسرح العربي في الجزائر
الثلوج تغلق الطرقات وتعزل العائلات بالقرى والمداشر
مقاربة جديدة للأمين العام الجديد للأمم المتحدة لتجنب الحروب
ماتت وهي تتوسل زوجها كي يسمح لها برؤيةابنها!
قرباج: بلخيثر اكتشاف مباراة موريتانيا والخضر سيصلون لنهائي"كان"
مقتل رجلين سعوديين ينتميان "لشبكات جهادية" في الرياض
أستاذ بسيدي بلعباس يحوّل قاعة صغيرة إلى متحف
صورة محتشمة لمبادرة راية في كل شرفة
الأغواط.. الرسوم الصغرية بالغيشة متحف على الطبيعة ومقصد للسوّاح
إثر التقلبات الجوية الأخيرة
الجيش يفك الحصار عن قرى تيزي وزو
الشروق أون لاين
كشفت وزارة الدفاع الوطني، أن عناصر من الجيش الوطني الشعبي بولاية تيزي وزو، بالتدخل على مستوى منطقتي إبودرارن وتاخوخت، من أجل فك العزلة عن مناطق ضربتها الثلوج، إثر التقلبات الجوية الأخيرة التي عرفتها المنطقة هذا الأسبوع.
تغطيات ذات صلة
الناقلون يشلون حركة المرور بمناصر في تيبازة
التعرف على هويتي الإرهابيين المقضي عليهما بسكيكدة
إصابة 400 شخص بتسمّم غذائي بالبويرة
الفنان الكوميدي أبو جمال في ذمة الله
اختفاء شقيقين في ظروف غامضة بسكيكدة
وأفاد بيان لوزارة الدفاع الوطني، الجمعة، أن أفراد الجيش الوطني الشعبي، تمكنت من فتح عدة طرقات مغلقة ومساعدة مواطنين عالقين بسبب التساقط المستمر للثلوج.
وأضاف البيان، أن قيادة الجيش الوطني الشعبي، تؤكد استعداد وحداتها الدائم للتدخل وفك العزلة وتقديم الدعم والعون والتضامن مع المواطنين في جميع المناطق المتضررة، من خلال تسخير الآليات والوسائل المناسبة.
من جهة أخرى، أفاد الديوان الوطني للأرصاد الجوية في نشرية خاصة بأن ثلوجا ستتساقط على مرتفعات شرق ووسط البلاد والتي يتجاوز علوها 800 متر ابتداء من صبيحة يوم السبت.
ويوضح ذات المصدر بأن الولايات المعنية هي عين الدفلى والبليدة والمدية وتيزي وزو والبويرة وبجاية وسطيف وبرج بوعريرج وجيجل وباتنة وأم البواقي وخنشلة وتبسة.
وأوضح المصدر أن سمك الثلوج المرتقبة سيتراوح ما بين 15 و 20 سم وسيتجاوز محليا 30 سم وذلك مدة صلاحية النشرية التي تمتد من يوم السبت على الساعة 09 صباحا إلى يوم الأحد على الساعة 12 زوالا.