إثر التقلبات الجوية الأخيرة الجيش يفك الحصار عن قرى تيزي وزو

كشفت وزارة الدفاع الوطني، أن عناصر من الجيش الوطني الشعبي بولاية تيزي وزو، بالتدخل على مستوى منطقتي إبودرارن وتاخوخت، من أجل فك العزلة عن مناطق ضربتها الثلوج، إثر التقلبات الجوية الأخيرة التي عرفتها المنطقة هذا الأسبوع.

وأفاد بيان لوزارة الدفاع الوطني، الجمعة، أن أفراد الجيش الوطني الشعبي، تمكنت من فتح عدة طرقات مغلقة ومساعدة مواطنين عالقين بسبب التساقط المستمر للثلوج.

وأضاف البيان، أن قيادة الجيش الوطني الشعبي، تؤكد استعداد وحداتها الدائم للتدخل وفك العزلة وتقديم الدعم والعون والتضامن مع المواطنين في جميع المناطق المتضررة، من خلال تسخير الآليات والوسائل المناسبة.

من جهة أخرى، أفاد الديوان الوطني للأرصاد الجوية في نشرية خاصة بأن ثلوجا ستتساقط على مرتفعات شرق ووسط البلاد والتي يتجاوز علوها 800 متر ابتداء من صبيحة يوم السبت.

ويوضح ذات المصدر بأن الولايات المعنية هي عين الدفلى والبليدة والمدية وتيزي وزو والبويرة وبجاية وسطيف وبرج بوعريرج وجيجل وباتنة وأم البواقي وخنشلة وتبسة.

وأوضح المصدر أن سمك الثلوج المرتقبة سيتراوح ما بين 15 و 20 سم وسيتجاوز محليا 30 سم وذلك مدة صلاحية النشرية التي تمتد من يوم السبت على الساعة 09 صباحا إلى يوم الأحد على الساعة 12 زوالا.