بوشوارب: إنتاج 11 مليون طنّ من الحديد في آفاق 2019

أكّد وزير الصناعة والمناجم، عبد السلام بوشوارب، الأحد، على ضرورة توسيع نسيج مؤسسات المناولات الصناعية والتوجّه نحو المنافسة في هذا المجال لمواجهة تحدّيات 2017، والخفض من الاستيراد وتعزيز الإنتاج الوطني في مختلف المجالات، مشيرا إلى أنّ مصانع الحديد والصلب ستحقّق مستوى إنتاج يفوق 11 مليون طنّ في آفاق 2019...

وقال بوشوارب، خلال زيارة عمل وتفقد إلى عدد من المؤسسات التابعة لقطاعه بوهران الأحد، إنّه يجب "توسيع نسيج مؤسسات المناولات الصناعية ومضاعفة نشاطها من أجل الاستجابة لرهانات سنة 2017"، والدخول في مرحلة المنافسة. وفيما يتعلّق بصناعة الحديد والصلب، قال بوشوارب إنّ مصانع الجزائر ستنتج أزيد من 11 مليون طنّ في آفاق سنة 2019، بدخول كلّ المشاريع حيّز الاستغلال، منها مركب "توسيالي" التركي للحديد والصلب بالمنطقة الصناعية بطيوة شرق وهران، الذي يشهد أشغال توسعة يسلّم جزء منها خلال هذا العام.