قالت مؤسسة الإغاثة العالمية (أوكسفام) في تقرير صدر، الاثنين، إن ثمانية أفراد فقط جميعهم رجال يمتلكون ثروة تعادل ما يملكه النصف الأفقر من سكان العالم وطالبت المؤسسة بالعمل على تقليص دخل أولئك الذين يتصدرون القائمة، حسب ما نقلت وكالة رويترز للأنباء.
ومع تجمع صناع القرار وعدد من أثرى أثرياء العالم في المنتدى الاقتصادي العالمي السنوي في دافوس السويسرية، أشار تقرير أوكسفام إلى أن التفاوت في الثروات أصبح أكثر اتساعاً من ذي قبل مع وجود بيانات من الصين والهند تشير إلى أن النصف الأكثر فقراً من سكان العالم يمتلكون أقل مما كان مقدراً سابقاً.
وقالت أوكسفام التي وصفت الفجوة بأنها "فاحشة"، إنه إذا كانت البيانات الجديدة متاحة فإنها كانت ستوضح أنه في 2016 كان مجموع ما يمتلكه تسعة أشخاص يعادل ما يمتلكه 3.6 مليار شخص يشكلون النصف الأفقر من البشرية وليس 62 شخصاً كما أشارت التقديرات حينئذ.
وطبقاً لأحدث الحسابات، فإنه في 2010 على سبيل المقارنة كانت الأصول المجمعة لأغنى 43 شخصاً تساوي ثروة أفقر 50 في المائة من سكان الأرض.
وألقى تقرير المخاطر العالمية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي الأسبوع الماضي الضوء على القضية وما تثيره من أسباب القلق.
وقال ماكس لاوسون رئيس قسم السياسات في أوكسفام: "توجد سبل مختلفة لإدارة الرأسمالية قد تكون أكثر فائدة بكثير لأغلبية الناس".
وطالبت أوكسفام في تقريرها بكبح التهرب الضريبي والتحول بعيداً عن الرأسمالية التي تحابي الأثرياء بشكل غير متناسب.
وتبني أوكسفام حساباتها على بيانات بنك كريدي سويس السويسري ومجلة فوربس. والأشخاص الثمانية التي وردت أسماؤهم في التقرير هم بيل غيتس أغنى رجل في العالم ومؤسس شركة مايكروسوفت وأمانسيو أورتيغا مؤسس مجموعة إنديتيكس والمستثمر المخضرم وارين بافيت والمكسيكي كارلوس سليم وجيف بيزوس مؤسس شركة أمازون ورئيسها التنفيذي ومارك زوكربيرغ مؤسس موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي ولاري إليسون مؤسس شركة أوراكل ورئيس بلدية نيويورك السابق مايكل بلومبرغ.
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منظمة أوكسفام:
ثمانية أشخاص تعادل ثرواتهم ما يملكه نصف البشر
وكالات - الشروق أونلاين
قالت مؤسسة الإغاثة العالمية (أوكسفام) في تقرير صدر، الاثنين، إن ثمانية أفراد فقط جميعهم رجال يمتلكون ثروة تعادل ما يملكه النصف الأفقر من سكان العالم وطالبت المؤسسة بالعمل على تقليص دخل أولئك الذين يتصدرون القائمة، حسب ما نقلت وكالة رويترز للأنباء.
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ومع تجمع صناع القرار وعدد من أثرى أثرياء العالم في المنتدى الاقتصادي العالمي السنوي في دافوس السويسرية، أشار تقرير أوكسفام إلى أن التفاوت في الثروات أصبح أكثر اتساعاً من ذي قبل مع وجود بيانات من الصين والهند تشير إلى أن النصف الأكثر فقراً من سكان العالم يمتلكون أقل مما كان مقدراً سابقاً.
وقالت أوكسفام التي وصفت الفجوة بأنها "فاحشة"، إنه إذا كانت البيانات الجديدة متاحة فإنها كانت ستوضح أنه في 2016 كان مجموع ما يمتلكه تسعة أشخاص يعادل ما يمتلكه 3.6 مليار شخص يشكلون النصف الأفقر من البشرية وليس 62 شخصاً كما أشارت التقديرات حينئذ.
وطبقاً لأحدث الحسابات، فإنه في 2010 على سبيل المقارنة كانت الأصول المجمعة لأغنى 43 شخصاً تساوي ثروة أفقر 50 في المائة من سكان الأرض.
وألقى تقرير المخاطر العالمية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي الأسبوع الماضي الضوء على القضية وما تثيره من أسباب القلق.
وقال ماكس لاوسون رئيس قسم السياسات في أوكسفام: "توجد سبل مختلفة لإدارة الرأسمالية قد تكون أكثر فائدة بكثير لأغلبية الناس".
وطالبت أوكسفام في تقريرها بكبح التهرب الضريبي والتحول بعيداً عن الرأسمالية التي تحابي الأثرياء بشكل غير متناسب.
وتبني أوكسفام حساباتها على بيانات بنك كريدي سويس السويسري ومجلة فوربس. والأشخاص الثمانية التي وردت أسماؤهم في التقرير هم بيل غيتس أغنى رجل في العالم ومؤسس شركة مايكروسوفت وأمانسيو أورتيغا مؤسس مجموعة إنديتيكس والمستثمر المخضرم وارين بافيت والمكسيكي كارلوس سليم وجيف بيزوس مؤسس شركة أمازون ورئيسها التنفيذي ومارك زوكربيرغ مؤسس موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي ولاري إليسون مؤسس شركة أوراكل ورئيس بلدية نيويورك السابق مايكل بلومبرغ.