مشاجرة في البرلمان الأردني بسبب السيسي ومرسي

date 2017/01/17 views 352 comments 0
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icon-writer وكالات

أشعلت كلمة النائب الأردني طارق خوري توترا حادا في مجلس النواب، مساء الثلاثاء ، ما دفع نواب إلى الإنسحاب من الجلسة وطرد آخر، قبل أن يرفع رئيس المجلس الجلسة.

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وذكرت صحيفة "الغد"الأردنية أن نواب كتلة الإصلاح الذين يمثلون الإخوان المسلمين انسحبوا من الجلسة احتجاجا على كلمة خوري التي قال فيها إن"أميركا جاءت بمحمد مرسي ومنحته 12 مليار دولار ثم جاءت بعبدالفتاح السيسي ومنحته 14 مليارا أخرى"، متسائلا عن "مدى دعم حلفاء الأردن للمملكة".

وأغضبت تصريحات خوري نواب الكتلة الإسلمية فبدأوا بالصراخ لمقاطعته.

واندلعت مشاجرة بين نواب خارج المجلس على خلفية كلمة خوري.

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