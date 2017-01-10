كشفت المديرة الجديدة للصالون الدولي للصناعات الغذائية "جزاقرو"، السيدة أوليفيا ميلان، أن الطبعة الـ 15 للصالون الذي سينظم بين 10 و13 أفريل المقبل، بقصر المعارض "صافكس" بالصنوبر البحري، ستشهد مشاركة نحو 740 عارض يمثلون مؤسسات أجنبية من 30 دولة من بينها تايلندا والتشيك اللتان تشاركان لأول مرة.
وأضافت السيدة ميلان، في ندوة صحفية، نشطتها الثلاثاء، بديوان رياض الفتح بالعاصمة، أن المؤسسات الجزائرية خصصت لها مساحة تقدر بـ 20 بالمائة من الصالون الذي تنظمه الشركة الفرنسية المتخصصة في تنظيم التظاهرات "كوميكسبوزيوم"، مشيرة إلى أنه بالإضافة إلى عرض تجهيزات إنتاج وتعليب وتخزين المواد الغذائية وتجهيزات المخابر والمطاعم، ستنظم ورشات متخصصة حول التصدير ومختلف مراحله وطرق التمويل لفائدة الشركات الجزائرية، وقالت في هذا الإطار: "هدفنا هو مرافقة المؤسسات الجزائرية والزوار المهنيين للتصدير بما أن الجزائر من بين البلدان التي تطمح إلى توطيد علاقاتها الاقتصادية والتجارية مع القارة الإفريقية".
واعتبرت مديرة الصالون أن صالون "جزاقرو" يهدف إلى الاستجابة لحاجيات الدول الإفريقية في مجال التجهيز المتعلق بالصناعات الغذائية، كما أنه يعد فرصة للصناعة الجزائرية لتصدير منتجاتها وآلاتها نحو القارة الإفريقية.
من جهته، أكد نبيل باي بومزراق، الممثل الحصري للصالون الدولي للصناعات الغذائية جزاقرو، أن الصالون يتضمن أيضا عدة نشاطات مهنية أخرى، من بينها نشاط "مخابز الغد"، الذي يفتح المجال للمشاركين للاطلاع على التجهيزات المتوفرة التي تغطي كل حلقات السلسلة الإنتاجية لمختلف أصناف الخبز والحلويات بواسطة مواد محلية، بالإضافة إلى نشاط "الجزائر امتياز" الذي يتضمن مسابقة في الطبخ والخبز والحلويات بحضور طهاة ومختصين من فرنسا، مضيفا أنه سيتم منح جائزة لأفضل طباخ وأفضل صانع حلويات وأفضل صانع شوكولاطة في نهاية التظاهرة.
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الطبعة 15 للصالون الدولي للصناعات الغذائية "جزاقرو"
720 مشارك من 30 دولة ومسابقة لأحسن الطهاة وصانعي الحلويات
أحمد عليوة
رئيس القسم المحلي بجريدة الشروق
كشفت المديرة الجديدة للصالون الدولي للصناعات الغذائية "جزاقرو"، السيدة أوليفيا ميلان، أن الطبعة الـ 15 للصالون الذي سينظم بين 10 و13 أفريل المقبل، بقصر المعارض "صافكس" بالصنوبر البحري، ستشهد مشاركة نحو 740 عارض يمثلون مؤسسات أجنبية من 30 دولة من بينها تايلندا والتشيك اللتان تشاركان لأول مرة.
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وأضافت السيدة ميلان، في ندوة صحفية، نشطتها الثلاثاء، بديوان رياض الفتح بالعاصمة، أن المؤسسات الجزائرية خصصت لها مساحة تقدر بـ 20 بالمائة من الصالون الذي تنظمه الشركة الفرنسية المتخصصة في تنظيم التظاهرات "كوميكسبوزيوم"، مشيرة إلى أنه بالإضافة إلى عرض تجهيزات إنتاج وتعليب وتخزين المواد الغذائية وتجهيزات المخابر والمطاعم، ستنظم ورشات متخصصة حول التصدير ومختلف مراحله وطرق التمويل لفائدة الشركات الجزائرية، وقالت في هذا الإطار: "هدفنا هو مرافقة المؤسسات الجزائرية والزوار المهنيين للتصدير بما أن الجزائر من بين البلدان التي تطمح إلى توطيد علاقاتها الاقتصادية والتجارية مع القارة الإفريقية".
واعتبرت مديرة الصالون أن صالون "جزاقرو" يهدف إلى الاستجابة لحاجيات الدول الإفريقية في مجال التجهيز المتعلق بالصناعات الغذائية، كما أنه يعد فرصة للصناعة الجزائرية لتصدير منتجاتها وآلاتها نحو القارة الإفريقية.
من جهته، أكد نبيل باي بومزراق، الممثل الحصري للصالون الدولي للصناعات الغذائية جزاقرو، أن الصالون يتضمن أيضا عدة نشاطات مهنية أخرى، من بينها نشاط "مخابز الغد"، الذي يفتح المجال للمشاركين للاطلاع على التجهيزات المتوفرة التي تغطي كل حلقات السلسلة الإنتاجية لمختلف أصناف الخبز والحلويات بواسطة مواد محلية، بالإضافة إلى نشاط "الجزائر امتياز" الذي يتضمن مسابقة في الطبخ والخبز والحلويات بحضور طهاة ومختصين من فرنسا، مضيفا أنه سيتم منح جائزة لأفضل طباخ وأفضل صانع حلويات وأفضل صانع شوكولاطة في نهاية التظاهرة.