وعد برفع القضية إلى وزير الطاقة أعوان الأمن بسوناطراك يرفعون انشغالهم للسيناتور غومة

التقى ممثلون عن أعوان الأمن والوقاية لفرع "دي.اس.بي" التابعين لمجمع سوناطراك، الثلاثاء، المضربين عن الطعام منذ أكثر من شهر، مع السيناتور عن الثلث الرئاسي، وزعيم منطقة ازجر، إبراهيم غومة، حيث تقدم ممثلو العمال برسالة مفصلة للسيناتور، تخص مطالب الأعوان التي رفعوها منذ بداية الإضراب، وحتى قبل ذلك في لقاءات مع مسؤولين مركزيين لمجمع سوناطراك، حيث اعتبر الأعوان أن مطالبهم يتم تجاهلها من طرف المديرية العامة لمجمع سوناطراك.

وبالمناسبة تلقى ممثلو العمال خلال اللقاء مع السيناتور غومة، تأكيدا برفع مطالبهم في رسالة مفصلة لوزير الطاقة نور الدين بوطرفة قصد التدخل، وإيجاد حل نهائي للمشكل الذي دام كل هذه المدة، وهو الإضراب الذي قد يأخذ منحى تصعيدي وفق الكثير من العمال المضربين، بسبب عدم تعاطي مسؤولي الشركة مع مطالبهم بجد، والتي من بينها التثبيت في مناصبهم، وعدد من الحقوق المالية من منح وعلاوات مختلفة.

ويعتبر إضراب أعوان "دي.اس.بي" ضمن أكبر أنواع الإضرابات التي تسجلها سوناطراك في السنوات الأخيرة بالنظر إلى العدد الكبير من المضربين عن الطعام، والمقدر عددهم بحوالي 16 ألف عامل، موزعين في مختلف مناطق النشاط البترولي بشمال وشرق وجنوب البلاد، غير أن نوعية الإضراب والذي اقتصر على الإضراب عن الطعام، كان سببا، وفق رأي متابعين، في تأخر تعاطي المديرية العامة لسوناطراك، وحتى وزارة الطاقة مع المضربين رغم العدد الكبير من المضربين.